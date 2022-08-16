我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉前重大勝利…拜登簽降通膨法案 聚焦氣候健保稅制

零售類股帶動 道指連漲五天

期中選舉前重大勝利…拜登簽降通膨法案 聚焦氣候健保稅制

中央社╱華盛頓16日綜合外電報導
拜登在西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(左)等民主黨領袖的陪同下，在白宮簽署「降低通膨法案」。 (美聯社)
拜登在西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(左)等民主黨領袖的陪同下，在白宮簽署「降低通膨法案」。 (美聯社)

美國總統拜登今天簽署規模4300億美元的「降低通膨法案」，這項法案聚焦氣候、健保及稅制3大議題，是拜登在11月期中選舉前一大立法勝利。

這項立法堪稱美國史上對抗氣候變遷的最大規模投資，力拚減少國內溫室氣體排放；同時允許「聯邦醫療保險」（Medicare）為年長者的藥物議價，以降低處方藥價；並且確保企業和富人繳納應繳稅款。

拜登在西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）等民主黨領袖的陪同下，在白宮簽署這項法案。

拜登一上台就推出這項法案，但法案長期陷入膠著，直到7月底具有煤炭背景的曼欽態度逆轉支持後才往前推進。

法案「很大一部分」在支持化石產業的發展，包括保障聯邦鑽探許可的拍賣權、支持煤炭和天然氣設施的升級。這項妥協是為了贏得曼欽關鍵一票。

參議院7日經過27小時馬拉松辯論後，以51票贊成對50票反對通過這項法案，包括兼任參議院議長的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）針對這項法案投下同意票，打破民主黨與共和黨的歧見僵局，使民主黨贏得表決勝利。

眾議院隨後在12日以220票贊成、207票反對的表決結果通過法案

「降低通膨法案」包括3700億美元用於潔淨能源和因應氣候變遷，目標在2030年前協助美國碳排放量比2005年水準減少40%。新法也將為購買電動車的美國人提供高達7500美元的稅額減免，屋頂安裝太陽能板可享30%補貼。

此外，640億美元用於健保，以助縮小美國各地在取得醫療保健方面的巨大差異，特別是抑制飆漲的處方藥價；並將俗稱「歐巴馬健保」（Obamacare）的平價醫療法（Affordable Care Act）補助措施延長到2025年。

稅制方面，新法對獲利超過10億美元的公司課徵最低企業稅率15%，目的在防止部分大公司利用避稅天堂繳交的稅款遠低於理論上應繳稅款。

拜登 曼欽 健保

上一則

日本自民黨月刊專訪 蔡英文：台海局勢十分緊張

下一則

抗議美議員接力訪台 秦剛：美國先挑釁中國

延伸閱讀

白宮：第一夫人吉兒染疫 拜登總統篩檢陰性

白宮：第一夫人吉兒染疫 拜登總統篩檢陰性
阿富汗掌權「恐怖重現」美國會無意追究撤軍失敗

阿富汗掌權「恐怖重現」美國會無意追究撤軍失敗
拜登混亂撤出阿富汗 民調暴跌回不去 與川普互相怪罪

拜登混亂撤出阿富汗 民調暴跌回不去 與川普互相怪罪
美國倉皇從阿富汗撤出10萬人 當年13名美軍被炸死

美國倉皇從阿富汗撤出10萬人 當年13名美軍被炸死

熱門新聞

國稅局(IRS)計畫增聘8萬7000人負責查稅。但財政部長葉倫致信國稅局長說，不得用新獲得的預算針對中低收入戶查稅。(美聯社)

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

2022-08-14 06:10
在司法部公布川普的搜索令內容後，挺川的共和黨員內部出現不同聲音。圖為眾院情報委員會共和黨議員透納（右）和凱利（左）。（美聯社）

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

2022-08-12 21:59
目前滯留在南海附近的美海軍核航母「雷根號」 (前)與「尼米茲號」。美方表示「雷根號」數周內將駛過台灣海峽。(美聯社)

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

2022-08-09 23:53
圖為聯邦眾院議長裴洛西8月初訪台時搭乘的C-40C專機。（本報資料照片）

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

2022-08-15 03:07
美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）。（Getty Images）

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

2022-08-11 20:34
聯邦調查局12日公開搜查川普宅邸的物件清單，目錄上數件標示為機密或極機密。（美聯社）

FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件

2022-08-13 02:30

超人氣

更多 >
張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡

張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳