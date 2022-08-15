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台海局勢升級 新加坡副總理：美中會如夢遊般步入衝突

編譯張君堯／即時報導
新加坡人民行動黨第4代接班梯隊領導人、候任總理黃循財提出警告，稱「如果美國和中國不接觸並緩和在台灣日益加劇的緊張局勢，美中可能會如『夢遊』般地步入衝突」。（美聯社）
新加坡人民行動黨第4代接班梯隊領導人、候任總理黃循財提出警告，稱「如果美國和中國不接觸並緩和在台灣日益加劇的緊張局勢，美中可能會如『夢遊』般地步入衝突」。（美聯社）

新加坡人民行動黨第四代接班梯隊領導人、副總理黃循財（Lawrence Wong）提出警告，稱「如果美國和中國不接觸並緩和在台灣日益加劇的緊張局勢，美中可能會如『夢遊』般地步入衝突」。

彭博報導，黃循財15日接受彭博總編輯米思偉（John Micklethwait）採訪時表示，在眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台以及中國隨後圍繞台灣舉行軍事演習之後，美中之間的關係正處於「非常令人擔憂的軌道上」。黃循財表示「我們開始看到2國正做出一系列決定，這些決定將把我們帶入越來越危險的領域，正如他們所說，沒有人故意要參戰，但我們會如夢遊般地逐漸步入衝突」，他強調「這是最大的問題和危險」。

此外，黃循財對台灣海峽或南海可能發生的事故表示擔憂，他引用2001年發生的「南海撞機事件」，當時一架美國偵察機與一架中國戰鬥機相撞後緊急迫降，黃循財表示「我們擔心這類有驚無險的事故和誤判，我們當然希望雙方領導層能夠繼續相互接觸，尤其是在最高級別，並且可以做出明智和理性的決定，以防止事情進一步惡化或惡化」。

黃循財也提到「國際社會正進入一個新世界秩序」，而其中包括貿易、經濟和金融皆被用作「地緣政治競爭的工具」，他表示「過去的舊邏輯是：通過更多貿易，我們可以壓制地緣政治競爭，現在還有另一個邏輯正在發揮作用、也就是地緣政治會破壞貿易，我們擔心這一點，因為這將導致我們進入一個更加分裂和危險的世界」。

新加坡 裴洛西 眾議院

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