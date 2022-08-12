不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

在司法部公布川普的搜索令內容後，挺川的共和黨員內部出現不同聲音。圖為眾院情報委員會共和黨議員透納（右）和凱利（左）。（美聯社）

前總統川普 的海湖莊園住處被搜，也牽動11月即將舉行的期中選舉，國會共和黨 人仰賴川普為其期中選舉爭取選票，紛紛捍衛川普並譴責聯邦調查局這項突襲搜查行動，部分共和黨人發表不利司法的危險言論，或鼓吹川普宣布參選2024年總統；但也有人客觀質疑FBI 作法，或呼籲先冷靜了解全面事實後再做評斷。

自聯調局8日突襲川普的海湖莊園後，共和黨內出現多種不同論調；聯邦眾議員特納(Michael Turner，俄亥俄州)和費茨派垂克(Brian Fitzpatrick，賓州)12日均對FBI作法表示疑慮，並要求司法部解釋搜索理由，並呼籲應監督司法部以確保調查過程去政治化。

特納表示，FBI大可採取其他作法，他對FBI突襲海湖莊園與後續調查的方式感到擔心。

曾擔任FBI探員的費茨派垂克表示，眾院調查委員會應評估前例是否採類似方式執法，並擔心政府機構失信於民恐不利FBI調查；他說：「我們見過許多有關國安資訊的案件……大眾得知道這類情況發生時執法會一致。」

但費茨派垂克也呼籲眾人冷靜依其職務行事，勿在了解全面事實前妄下評斷，否則恐威脅美國民主。

而其他共和黨人則更針鋒相對；共和黨第三號人物、聯邦眾議員史提法尼克(Elise Stefanik，紐約州)抨擊拜登政府把司法部「當成武器」攻擊2024年可能選總統的川普，「這是公然政治化。」

聯邦眾議員穆林(Markwayne Mullin，奧克拉荷馬州)表示，川普當總統第一天就遭FBI鎖定，並稱司法部長和FBI局長也無法凌駕於法律之上；凱利(Trent Kelly，密西西比州)雖讚許FBI和司法部職員做得好，但稱其領導層具政治化。

聯邦眾議員潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)和戈薩(Paul Gosar，亞利桑納州)則呼籲刪減FBI預算或解散FBI。

川普在FBI行動後於新澤西州貝明斯特(Bedminster)俱樂部招待多名共和黨人；聯邦眾議員奈爾斯(Troy Nehls，德州)在該晚宴上建議川普，應立即宣布參選總統以掃除支持者的疑慮。

眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy，加州)12日被問到政治領袖是否該低調以降低全國顧慮，他在個人記者會表示，他支持執法，但認為司法部長加蘭德(General Merrick)是問題所在；麥卡錫質疑川普遭不公平對待，並批評加蘭德在記者會未解釋清楚。