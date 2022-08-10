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伊朗男子密謀暗殺波頓 遭司法部犯罪起訴

記者顏伶如／即時報導
伊朗「伊斯蘭革命衛隊」一名成員涉嫌密謀暗殺前國家安全顧問波頓，已經遭到司法部犯罪起訴。(美聯社)
伊朗「伊斯蘭革命衛隊」一名成員涉嫌密謀暗殺前國家安全顧問波頓，已經遭到司法部犯罪起訴。(美聯社)

司法部10日指出，伊朗「伊斯蘭革命衛隊」(Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC)一名成員涉嫌密謀暗殺前國家安全顧問波頓(John Bolton)，已經遭到犯罪起訴。波頓10日發表聲明，感謝司法部、聯邦調查局(FBI)以及特勤局(US Secret Service)。

波特在聲明中表示：「許多內容目前不便公開評論，但有一個重點是無庸置疑的，那就是伊朗領導人都是騙子、恐怖分子，也是美國的敵人。」聲明中說，伊朗領導人激進的反美主張從未改變，「他們的保證都是沒用的，他們對全球的威脅則在持續升高當中」。

前國家安全顧問波頓(John Bolton)。(美聯社)
前國家安全顧問波頓(John Bolton)。(美聯社)

根據聯邦調查局調查探員提供給法院的書面證詞，45歲伊朗男子、「伊斯蘭革命衛隊」成員波爾薩費(Shahram Poursafi)觸犯聯邦法律包括利用跨州商務雇凶殺人、對跨國謀殺計畫提供協助。

聯邦調查局在書面證詞中指出，前伊朗最高軍事指揮官蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)2020年1月3日被美軍出動無人機突擊殲滅後，某些伊朗高層官員揚言報復，並在公開談話中點名譴責前總統川普以及川普政府的高層官員。

證詞中指出，波爾薩費從2021年10月到2022年4月之間，代表伊朗指揮他人使用跨州商務以及跨州旅行，企圖在華府或馬里蘭州暗殺川普任內的國家安全顧問波頓，暗殺行動總計酬勞則為30萬元。

聯邦調查局在調查過程中，曾針對波爾薩費的社群媒體帳號向法院申請搜索令。調查人員發現，波爾薩費與一名對象接觸時說，不在乎暗殺行動透過何種方式完成，但需要有影片證實波頓確實死亡。波爾薩費多次詢問接洽對象何時要展開暗殺行動，頻頻催促應該盡快動手。

根據海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)紀錄，波爾薩費不曾入境美國。

波頓是川普上台後第三位國家安全顧問，但任期僅有17個月便辭職。CNBC新聞頻道分析，川普政府對伊朗出重手施壓、加強經濟制裁的強硬政策，波頓是幕後操盤的關鍵人物。

如果遭到法院定罪，雇凶殺人罪名方面，波爾薩費面臨最高10年有期徒刑以及最高25萬元罰款，協助跨國謀殺罪名則面臨最高15年有期徒刑以及25萬元罰款。

伊朗 波頓 川普

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