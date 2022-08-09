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世界OnAir／實體轉線上工作4年 她收穫環遊世界的自由

即使定罪 仍不妨礙川普選總統

即使定罪 仍不妨礙川普選總統

編譯張佑生／即時報導
前總統川普試圖2024年東山再起。(美聯社)
前總統川普試圖2024年東山再起。(美聯社)

聯邦調查局（FBI）8日搜查前總統川普在佛羅里達州的寓所「海湖莊園」，據信是要帶回川普卸任後從白宮帶走的15箱文件，其中涉及機密。美國法律規定，蓄意且非法隱匿、奪取毀損政府文件者，最高將被處3年徒刑。如果犯罪行為人是聯邦政府人員，應遭解職並不得再服公職。

紐約時報報導，川普2024東山再起的意圖，路人皆知。假如他被認定違法，重返白宮之路是否就此止步？

從法條字義上來看，川普若遭定讞，應該是玩完了。但實務上，2015年強勢問鼎民主黨總統黨內初選提名資格的喜萊莉．柯林頓，曾被揭露擔任國務卿時期以私人電郵伺服器處理公務，等於私自保有政府文件。部分共和黨人大樂，認為她提前出局，持相同看法者還包括布希時期的司法部長穆卡西。

但是好幾位法學專家指出，參選總統的資格是由憲法規定，而非由國會決定。憲法授權國會彈劾公職人員令其去職，但未授權刑法褫奪公民的參選資格。

喜萊莉．柯林頓競選團隊的法律顧問伊萊亞斯在推特上一度表示，FBI搜索海湖莊園是美國政壇的震撼彈，但是後來又推文承認，即使官司定讞恐怕也阻擋不了川普再選總統；不過候選人可能必須在競選期間為此打官司，仍然是美國政壇的重磅大事。

➤➤➤律師分析：FBI搜索海湖莊園 可能阻斷川普再戰2024

川普 白宮 喜萊莉

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