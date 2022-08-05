我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉槍殺紐約外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

王毅語出驚人：孫中山也會說蔡英文是不肖子孫

記者陳政錄／北京即時報導
中國大陸外交部長王毅在柬埔寨的記者會上批評總統蔡英文。（取自玉淵譚天）
中國大陸外交部長王毅在柬埔寨的記者會上批評總統蔡英文。（取自玉淵譚天）

正在柬埔寨出訪的中國大陸外交部長王毅，動作頻仍，不但拒見美日官員、批評G7外長聲明是「廢紙一張」，還在會議、晚宴上中途離席。王毅5日晚間舉行記者會，抨擊「美方說中國改變台海現狀，這完全是造謠和污衊」，他還語出驚人地說，「如果孫中山先生地下有靈，他也會指著蔡英文的鼻子，說她是不肖子孫。」

據大陸央視總台旗下媒體「玉淵譚天」官方微博，王毅於當地時間8月5日晚間，在柬埔寨金邊召開記者會。

王毅首先表示，當年時任美國眾議院議長金瑞契訪台就是一個嚴重的錯誤，美國沒有任何權利和資格再做同樣的錯事。他說，「難道美國要把它在歷史上幹過的那麼多的壞事、醜事都要重新再做一遍嗎？」

王毅接著批評，美國一貫善於製造出一個問題，然後利用這個問題來實現自己的目標。他說，「但是在中國面前，這套做法行不通，並指我們（中國大陸）要發出警示，美國不要輕舉妄動，不要製造更大危機」。

對於台海情勢，王毅指稱，「美方說中國改變台海現狀，這完全是造謠和污衊。」

他重申，「台灣是中國的一部分」以及中美建交聯合公報等中方立場，強調「中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，承認台灣是中國的一部分，這就是幾十年來一直不變的台海現狀」，指控是美方和台灣的分裂勢力打破了這個現狀。

王毅說，美國實際在不斷掏空「一中政策」。他接著話鋒一轉，提及總統蔡英文，王毅說，「如果孫中山先生地下有靈，他也會指著蔡英文的鼻子，說她是不肖子孫。」

王毅 蔡英文 一中政策

上一則

美中鬥爭結果台灣倒楣 類似經驗這國也有過

下一則

船艦飛彈聚集…星外長：若中美關係破裂 和平繁榮恐結束

延伸閱讀

中飛彈越台不公佈 趙少康批蔡英文：拿人民性命開玩笑

中飛彈越台不公佈 趙少康批蔡英文：拿人民性命開玩笑
布林肯當著王毅的面 批中國軍演是「公然挑釁」

布林肯當著王毅的面 批中國軍演是「公然挑釁」
解放軍演習危機… 蔡英文錄影喊話 要求中國理性自制

解放軍演習危機… 蔡英文錄影喊話 要求中國理性自制
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
眾院議長波洛西(右四)2日順利飛抵台灣。（取自波洛西推特）

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

2022-08-02 12:37
中國外長王毅(中)在東協高層會議的晚宴開始前，即是他抵達的三分鐘後，突然離場。(美聯社)

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

2022-08-04 16:46

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀

中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀
批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防