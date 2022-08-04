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麥迪安調查報告：72個假新聞網站以11種語言為中國宣傳

麥迪安調查報告：72個假新聞網站以11種語言為中國宣傳

記者顏伶如／綜合報導
資安公司麥迪安(Mandiant)logo。路透
資安公司麥迪安(Mandiant)logo。路透

資安公司麥迪安(Mandiant)4日公布最新調查報告指出，至少72個假新聞網站共計以11種語言配合中國政府散布宣傳論調，除了回擊外界對中國提出批評的聲浪，也經常對西方國家做出檢討。調查報告指出，這些文宣戰的上游都是同一家中國市場行銷公關公司。

國家廣播公司(NBC)4日報導指出，以英文版本的假新聞網站為例，網站對於撰文作者甚至網站所有權都未說明，文章內容多半以批評美國、抨擊西方社會為主，並且設法消除外界對於香港民主、維吾爾人權等爭議的疑慮。

麥迪安在調查報告中指出，這些假新聞網站的幕後操作都是上海海訊社科技有限公司(Shanghai Haixun Technology Co., Ltd)。

國家廣播公司表示，中國駐美大使館及上海海訊社科技有限公司均未回覆採訪要求，但上海海訊社科技有限公司網站寫道，為客戶提供服務包括讓宣傳重點可以在140多個國家，以40多種語言在新聞網站發布，網站介紹指稱，可以幫助客戶登上美聯社、路透的英文新聞報導。

報導指出，中國之前便被踢爆推出一波波的扭曲訊息宣傳行動(disinformation operations)，麥迪安調查報告則再添實例。不過，報導同時出，中國許多扭曲訊息宣傳行動並沒有獲得太多效果。

網路資安諮詢機構Krebs-Stamos Group中國分析師凱瑞(Dakota Cary)表示，麥迪安調查報告發現的假新聞網站，看起來很像是挺中團體設法影響西方社會輿論風向的操作。

凱瑞指出，這份調查報告再次證明，中國想要透過假帳號、偽造文件主導文化敘事(cultural narratives)，無疑緣木求魚。

調查報告發現，這波假訊息宣傳行動中，至少曾經在一次事件裡，透過造假的信函抹黑專門研究新疆議題的德國學者曾德恩(Adrian Zenz)；造假信函最早是在2021年12月在網路出現，信件照片後來被暱稱為「強納斯‧杜洛斯坦」(Jonas Drosten)的帳號張貼於推特。這個帳號後來遭到停權。

推特發言人對國家廣播公司表示，多個與假訊息宣傳有關的帳號都已被關閉，但不願說明細節。

共和黨籍佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)辦公室發言人對國家廣播公司證實，假新聞網站上流傳與曾德恩有關的魯比歐辦公室信函根本是偽造的。

曾德恩接受國家廣播公司電話專訪時表示，研究工作遭受中國批評已經習以為常，但透過假新聞網站發布偽造文件展開抨擊的手段則是前所未見，因為某些民眾可能信以為真。

資安 推特 佛州

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