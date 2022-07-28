中國大動作反波洛西訪台 美官員：疑轉移內政問題焦點

美國官員質疑，中國升高對波洛西訪台的壓力，意在轉移國內經濟和防疫的焦點。（Getty Images)

拜登與習近平 28日自3月以來再次視訊對話，表面原因在國會眾院議長波洛西 傳出計畫訪台，導致台海局勢陡然升溫，但一些美方官員懷疑，中國最近在波洛西計畫訪台上大作文章，真正原因是習近平想轉移中國內政問題，或是展示他的實力。

紐約時報報導，習近平堅持抗疫「清零政策」，只要出現病例即嚴厲封鎖，但染疫案例依然上升，中國仍然沒有mRNA新冠疫苗；中國經濟減速已近停滯，年輕人失業率飆升；多個地方出現爛尾樓，貸款購房的民眾拒不付款；村鎮銀行存戶無法取回存款所引起的抗議浪潮等，無不嚴重影響經濟活動及生產。

美國官員認為，挑起對外危機以轉移國內民眾的注意力，是任何一個國家領導人慣常的做法，中國也不例外；即使拜、習通話，也難以讓兩國緊張有所降溫。白宮官員也淡化這次通話引發任何突破的可能性，強調目的只是為了保持對話。

美國在經濟及政治上全面與中國競爭，包括國會28日通過投資半導體生產法案，重掁美國工業，減少對中國產品的依賴；加州民主黨籍眾議員謝安達(Adam Schiff)另提出法案，制裁協助俄羅斯侵烏戰爭的中國官員及實體，無不針對中國，自然引起中國不滿。

中國這次對波洛西訪台的反應比以往都更激烈；分析人士指出，波洛西今年4月首次宣布計畫訪台，當時北京對此似乎沒有注意。最近有多位國會議員以及兩位前國防部長馬提斯(Jim Mattis)及艾斯博(Mark Esper)訪問台灣，都沒引起中方猛烈抨擊。

目前一大差異在中國經濟走軟，危及習近平的國內地位；習想在11月中共 20大追求第三個五年任期；但中國第二季經濟成長只剩0.4%，與預計的年成長5.5％相去太大，一些質疑中國官方數據的專家懷疑，中國經濟甚至可能萎縮；中國經濟必須強勁成長，才能滿足老百姓，不然中共統治就會出現危機。

澳洲美國研究中心執行長格林(Michael J. Green)認為，習近平雖不想生事， 但起碼要在中共20大舉行前，證明他能讓美國退讓。