波洛西亞太行 訪台仍不確定 發言人不評論行程計畫

聯邦眾院議長波洛西。（美聯社）

總統拜登 和中國國家主席習近平 在28日的通話中，指示幕僚安排兩人的首度面對面會談。這次兩人自拜登上任以來第五次對話，但從未有過當面會談。而新冠肺炎疫情爆發以來，習近平也未曾離開過中國大陸。

同時，據知情人士透露，聯邦眾院議長波洛西 周五將開始亞太之行，但目前仍不清楚是否會在台灣停留。

而拜習這次會談中，兩人都彼此警告勿為台灣升高對立的風險。

據雙方發出的新聞稿，在2小時20分鐘的談話中，兩人話題集中在台灣。拜登重申，美國的「一中」政策沒有改變，但也警告習近平勿以武力達成統一的訴求。

據中國外交部在聲明中說，習近平對拜登表示，「堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志」。他還重複了以前通話中「民意不可違，玩火必自焚」的說法。

白宮則隨後發表聲明說，拜登在與習近平的通話中重申，美國對台灣的政策沒有改變，且「強烈反對」單方面改變台海現狀的努力。

另外，波洛西發言人Drew Hammill不願就她的行程計畫置評。波洛西及其幕僚多次以安全問題為由拒絕確認或否認她的行程安排。另一位知情人士說，波洛西的行程包括日本，印尼和新加坡。

中方認為，波洛西訪台違反中美聯合公報，包括華盛頓終止與台北官方關係的承諾。