拜習通話 各自表述台灣問題立場 共識安排實體會面

總統拜登28日與中國國家主席習近平通話。（取材自推特）

美中領導人在28日的通話中各自表述對台灣問題的既定立場，並共識著手安排美國總統拜登 與中國國家主席習近平 的實體會面；此外，美方表示，今天的這場通話是白宮提案且北京附議。

記者接連追問兩人通話是否觸及聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）計畫訪台及其後續效應；拜登政府資深官員會後轉述時未正面回應，僅說，行政與立法是分立的政府部門，這是波洛西自己的決定。

拜登與習近平在28日講了一通時長2小時17分的電話，資深官員會後表示，這場對話「充實、深入且坦率」，拜習談到面對面會晤的重要性，並同意由雙方團隊接續磋商，找出雙方都同意碰面的時間。

資深官員表示，兩人就台灣問題坦率直接地交換意見，拜登重申美國致力於基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策，他向習近平強調，美國反對兩岸任一方片面改變現狀，以及美國對維持台海和平穩定的承諾。

資深官員說，兩人也談到，美中在台灣問題上存在分歧，且這個問題已經處理超過40年，持續確保溝通管道暢通是相當必要的。

中國外交部轉述，習近平在會中警告拜登「在台灣議題上玩火必自焚」；資深官員表示，這句話習近平在去年11月首次與拜登舉行視訊會談時就說過，美國不細究或公開轉述中方立場，這是中方對相關議題的慣用語。

此外，這通電話還觸及關稅、南海和俄羅斯等議題，資深官員表示，拜登在通話中向習近平說明了中國貿易不公的作為傷害美國勞工和家庭，「但他沒有跟習主席談到任何可能採取的行動。」資深官員說，不應錯誤理解拜登是在等與習近平談過才做下一步決定。

針對南海，美方轉述，拜登廣泛地談論了北京在該區域與國際規範秩序相悖的作為，但沒有深談；在俄羅斯議題上，兩人交換俄烏戰爭對全球影響的看法，但沒有突破性進展。

拜登在橢圓辦公室與習近平通話，參與的美方官員包含國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國家安全顧問蘇利文 （Jake Sullivan）、首席副國安顧問費納（Jon Finer）、印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）和中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）。

資深官員補充，拜習的第五次通話已籌備好一段時間，由蘇利文上月13日在盧森堡會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪提出；中國國務委員兼外交部長王毅本月9日在印尼與布林肯會談時，向美方建議通話時間。

美國政府自去年起就著手運作拜習面對面峰會，蘇利文去年6月曾說，「美國將很快著手討論兩國領導人會議的適當形式，可能是電話會議，也可能是某場國際峰會的場邊會議，或是其他。」蘇利文當時提到10月有G20（20國集團）峰會。不過最後拜習會並未實現。