彭博：波洛西若訪台 會在拜登和習近平通話幾天後

眾議院議長裴洛西下個月的亞洲之行是否包括台灣，尚未定案。（美聯社）

彭博新聞引述知情人士報導，美國眾議院議長波洛西 下個月的亞洲之行是否包括台灣，尚無最後決定，但如果真的成行，應該會在美國總統拜登 和中國國家主席習近平通話的幾天後。北京 方面已嚴厲警告，波洛西不要成為金瑞契之後，首次任內訪問台灣的美國眾院議長。

近年來，美國陸續有官員訪問台灣，其中包括國會議員和至少兩位前川普政府的內閣成員：前國防部長艾斯培及前國務卿龐培歐。但波洛西身為排名僅次於拜登和副總統賀錦麗的美國官員，波洛西訪台將更加觸怒北京。

周一，白宮新聞秘書尚皮耶表示，她不希望「搶在」眾議長宣布出訪計畫前做任何發布。她還說：「行政當局經常向國會議員提供旅行的資訊和背景，包括地緣政治和安全考慮。國會議員將自己做出決定。」

拜登曾表示，如果中國進行武統，美國將採取「軍事行動」防衛台灣，翻轉華府「戰略模糊」的長期政策。不過他的幕僚後來又表示，美國的政策保持不變。與此同時，中國繼續派遣軍機進入台灣防空識別區，並警告外界不要干涉內政。

彭博指出，拜登最近民調不佳，也不希望在美國期中選舉之前，讓人認為對北京「示弱」。拜習兩人要談的議題很多，從貿易到人權都有，但台灣可能才是最為棘手的問題。

因此，拜登和習近平料未來一周通話，可留意有關台灣的措辭，特別是兩人在3月後與白宮聲明不同的話，上次說 ：「總統重申美國對台灣政策沒有改變，並強調美國繼續反對單方面改變現狀」。

至於石油，彭博能源與大宗商品副總編Simon Casey表示，「如果通話中出現增強或削弱中國需求前景的消息，那會很重要」， 如果中國做出減少從俄羅斯購買石油的這種可能性不大的承諾，將推高油價。中國還可能暗示對限制俄羅斯原油價格的想法持開放態度。就目前而言，中國仍然是熱中俄羅斯原油的買家。

習近平和拜登可能會更多討論取消川普對自行車和鉛筆等中國商品加徵的關稅。隨著美國的返校購物季臨近，這將有助於緩解一些通膨壓力。