金辛格、錢尼查國會暴亂頻收死亡威脅 川粉音檔曝光

共和黨籍國會議員金辛格(右)與麗茲‧錢尼(左)因加入國會暴動調查委員會，本人和家人都一再遭人滿口粗話威脅。(Getty Images)

國會暴亂眾院特別調查委員會委員、共和黨 籍國會議員金辛格(Adam Kinzinger)5日公布多個電話和語音信箱檔案，內容為不同的人打電話留下的威脅內容，包括滿口粗話威脅他的家人與委員會副主席、共和黨籍國會議員麗茲•錢尼(Liz Cheney)；金辛格3日即表示，越來越多證據顯示，前總統川普 希望加入去年1月6日前進國會的失控的川普支持者行列。

金辛格與錢尼是委員會唯二共和黨成員，金辛格去年已表示今年11月期中選舉不會尋求連任。

金辛格公布剪輯音檔時推文寫道，「所有的語音信箱、電話都由我的實習生接聽，他們是希望學習立法過程的高中與大學生，這類針對政治人物的暴力威脅過去幾年驟增，黑暗程度一再突破下限」。

在一段電話錄音中，一名男子爆粗口詛咒金辛格「盡快自然死亡」；另一通電話則說「狗娘養的在背後捅刀，你與川普作對，你知道你X坐在那邊扯謊，就像條該死的狗」。

Threats of violence over politics has increased heavily in the last few years. But the darkness has reached new lows. My new interns made this compilation of recent calls they’ve received while serving in my DC office.



WARNING: this video contains foul & graphic language. pic.twitter.com/yQJvvAHBVV — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) July 5, 2022

多通電話顯示致電者揚言知道金辛格的住址，放話到場抗議並威脅金辛格家人的安危。

另有人抹黑金辛格犯下叛國罪，宛如共產黨人或民主黨間諜，有人要金辛格與錢尼下地獄，或詛咒金辛格得癌症。

這不是金辛格第一次公布遭威脅的內容，他上月也曾公布一封寄給他太太的黑函畫面，內容威脅他全家；他推文寫道，「黑暗正在蔓延，害怕真相是懦弱領袖的主意，這就是共和黨想要的嗎？」

金辛格3日接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)訪問時說：「會有更多資訊，等著瞧。」

金辛格表示，許多細節在白宮前任助理哈欽森 (Cassidy Hutchinson)作證後浮現，委員會相信哈欽森證詞的可信度。他說：「有些資訊我不便透露，但我能肯定哈欽森宣誓作證且遵守承諾，她的證詞可信度高，任何質疑她的人或是第一手見證者，都應宣誓作證而非匿名放話。」

錢尼則表明會向司法部提出「刑事轉介」(criminal referrals)，要求當局徹查。

委員會本月預定至少再舉辦兩場聽證會，公布川普如何違法傳遞引導支持者前進國會的訊息，且未能在和平遊行轉趨暴戾後及時採取行動制止悲劇發生。

哈欽森出席聽證會，稱憤怒的川普試圖讓大批武裝支持者規避安檢；法律專家表示，這番證詞恐讓川普陷入困境，聯邦檢察官正著手調查潛在的犯罪行為。