金辛格、錢尼查國會暴亂頻收死亡威脅 川粉音檔曝光

國會暴亂眾院特別調查委員會委員、共和黨 籍國會議員金辛格(Adam Kinzinger)5日公布多個電話和語音信箱檔案,內容為不同的人打電話留下的威脅內容,包括滿口粗話威脅他的家人與委員會副主席、共和黨籍國會議員麗茲•錢尼(Liz Cheney);金辛格3日即表示,越來越多證據顯示,前總統川普 希望加入去年1月6日前進國會的失控的川普支持者行列。

金辛格與錢尼是委員會唯二共和黨成員,金辛格去年已表示今年11月期中選舉不會尋求連任。

金辛格公布剪輯音檔時推文寫道,「所有的語音信箱、電話都由我的實習生接聽,他們是希望學習立法過程的高中與大學生,這類針對政治人物的暴力威脅過去幾年驟增,黑暗程度一再突破下限」。

在一段電話錄音中,一名男子爆粗口詛咒金辛格「盡快自然死亡」;另一通電話則說「狗娘養的在背後捅刀,你與川普作對,你知道你X坐在那邊扯謊,就像條該死的狗」。

Threats of violence over politics has increased heavily in the last few years. But the darkness has reached new lows. My new interns made this compilation of recent calls they’ve received while serving in my DC office.



WARNING: this video contains foul & graphic language. pic.twitter.com/yQJvvAHBVV