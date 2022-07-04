芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網

芝加哥海嵐公園4日舉行國慶遊行，沒想到進行到後半段竟爆發重大槍擊案，最新消息指出警方已於晚間逮捕一名嫌犯。(路透、Getty Images)

於芝加哥 北郊海嵐公園市(Highland Park)4 日國慶遊行 開槍掃射，造成六死31傷的槍手寇立默(Robert Bobby E. Crimo III，22歲)，4日傍晚已經落網，警方指出，芝加哥北區警察 在41號公路發現其蹤跡，經過短暫追逐，在森林湖市(Lake Forest)41號公路維斯特立路(Westleigh Rd.)順利將其逮捕。

海嵐公園警察局局長Lou Jogmen說，寇立默已經被帶到海嵐公園警局，截至晚間7時，警方還未對嫌犯提出指控，也還未說明其作案動機。

警方稍早研判，寇立默持火力強大的步槍(rifle)，在遊行路線上的一處建物屋頂朝人群掃射。

遊行現場有5人當場死亡、數十人被送往醫院，其中狀況危急的人數尚不清楚，但有1人送醫後死亡。現場影片顯示人行道上血跡斑斑，附近有散落一地的椅子、玩具和毯子，都是在槍響後民眾混亂的逃生過程中留下。

警方之前公布槍手特徵，留著黑色長髮，身材矮小，穿著白色或藍色T恤，他住在北岸區(North Shore)，在槍擊案後開著銀色2010年的本田Fit轎車逃逸，車牌號DM80653。