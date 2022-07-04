芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網
於芝加哥北郊海嵐公園市(Highland Park)4 日國慶遊行開槍掃射，造成六死31傷的槍手寇立默(Robert Bobby E. Crimo III，22歲)，4日傍晚已經落網，警方指出，芝加哥北區警察在41號公路發現其蹤跡，經過短暫追逐，在森林湖市(Lake Forest)41號公路維斯特立路(Westleigh Rd.)順利將其逮捕。
海嵐公園警察局局長Lou Jogmen說，寇立默已經被帶到海嵐公園警局，截至晚間7時，警方還未對嫌犯提出指控，也還未說明其作案動機。
警方稍早研判，寇立默持火力強大的步槍(rifle)，在遊行路線上的一處建物屋頂朝人群掃射。
遊行現場有5人當場死亡、數十人被送往醫院，其中狀況危急的人數尚不清楚，但有1人送醫後死亡。現場影片顯示人行道上血跡斑斑，附近有散落一地的椅子、玩具和毯子，都是在槍響後民眾混亂的逃生過程中留下。
警方之前公布槍手特徵，留著黑色長髮，身材矮小，穿著白色或藍色T恤，他住在北岸區(North Shore)，在槍擊案後開著銀色2010年的本田Fit轎車逃逸，車牌號DM80653。
上一則
FB留言