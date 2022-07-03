中企買北達州農地 美議員憂空軍無人機技術外洩

圖為北達科他州南部一處農田2016年9月2日的資料照片。（Getty Images）

媒體報導，一家中國企業最近在北達科他州美國空軍基地附近購買農地，由於這座基地擁有敏感無人機技術，國會山莊議員擔心北京以此為據點，進行間諜 活動。

「紐約郵報」（New York Post）報導指出，專門生產增味劑和甘味劑的山東阜豐集團最近在北達州大福克斯空軍基地（Grand Forks Air Force Base）附近的鄉村地區購置300英畝農田。

一個據信為億萬富翁慈善家比爾蓋茲 （Bill Gates）控制的有限責任公司最近斥資1300萬美元，在距離大福克斯基地40英里的北達州格拉夫頓（Grafton）收購數千英畝的馬鈴薯農田，在當地引發熱議。

根據CNBC，3名北達州人以260萬美元價格把農地賣給阜豐集團，與比爾蓋茲公司購地案同樣引起轟動，因為這片土地距大福克斯空軍基地僅20分鐘車程，而大福克斯基地被視為美國一些最先進軍用無人機技術的所在地。

地主喊冤：大家聽到中國就怕，但手機都可能是中國製造的

把農地賣給阜豐集團的賣家之一布瑞吉福（Gary Bridgeford）告訴CNBC，有些在地人在他的前院放置標語譴責相關交易，「我受到威脅」，「我因為出售財產被罵得很難聽」。

但另一名當地企業主表示，這種擔憂並不是沒有道理。在阜豐新購土地附近經營貨運公司的史派瑟（Craig Spicer）告訴CNBC，這讓他為他的兒孫感到緊張。

布瑞吉福堅稱，擔心中國政府會將這個地區當作間諜活動的集結點根本沒有根據。

「他們要怎麼取得基地裡的知識？兩地相距大約12英里，又不是在隔壁。大家聽到中國的東西就怕，但人人口袋裡卻都有一支可能是中國製造的手機，界線要怎麼劃？」

阜豐集團：打算蓋玉米加工廠，可創造200個工作

阜豐集團表示，打算利用這塊土地建造價值7億美元的玉米加工廠，可創造至少200個就業機會，以及物流、卡車運輸等服務的附加機會。

但美國軍方官員卻提出示警，空軍高階官員4月發布備忘錄警告說，阜豐集團來到人口僅6萬的大福克斯，是對國家安全的威脅。

美國空軍少校福克斯（Jeremy Fox）寫道：「大福克斯一些最敏感的元素，存在於無人機系統固有的數位上行鏈路和下行鏈路，以及其與太空基資產的互動中。」他說，一個接近這些數據的中國公司，「將構成嚴重損害美國戰略優勢的高昂國安風險」。

圖為美國MQ-1C「灰鷹」攻擊無人機。（路透資料照片）

共和黨籍參議員克芮麥（Kevin Cramer）也反對阜豐集團來到這個地區，他認為阜豐集團是中國政府的幌子。

克芮麥告訴CNBC：「我認為我們嚴重低估了他們在蒐集資訊、蒐集數據、並以邪惡方式使用它們的有效性。」

「所以我不想讓中國共產黨在我的後院做生意。」

聯邦參議院情報委員會（Intelligence Committee）主席、參議員華納（Mark Warner）想法也一樣。

「參議院情報委員會一直以來大聲警告（中國）構成的反情報威脅。」

「我們應該認真關注中國在美國軍事基地等敏感地點附近的投資 。」

中國駐美大使館發言人劉鵬宇則告訴「紐約郵報」：「中國政府鼓勵中企，根據當地法律，進行海外投資與合作。」

「我們希望美方依法行事，為包括中國企業在內的外國企業在美投資經營提供公平、公正、無差別的環境。」