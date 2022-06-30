墮胎、碳排…系列裁定 宣告最高院「保守新時代」來臨

最高法院九名大法官裡，有六人為保守派。圖為六名保守派大法官，後排左起分別為羅伯茲、湯瑪斯、艾里托；前排左起分別為戈薩奇、卡瓦諾、巴瑞特。(Getty Images)

最高法院30日以6:3的票決，限制環保署(EPA)規範火力發電廠排放碳的能力，再加上更早推翻1973年保護婦女墮胎 權的羅訴韋德案(Roe v. Wade)等判例，華爾街日報(WSJ)分析指出，種種跡象顯示保守主義新時代已然降臨，與20世紀晚期的自由派司法傳統分道揚鑣。

報導指出，最高法院目前有六席保守派大法官 ，占穩固多數，由他們接連頒布幾項影響重大的裁決，反映他們抱持憲法原典主義(originalism，前譯原旨主義)的角度，來解決諸多事項，由羅訴韋德案、擴大公共教育的宗教權利，到擴大憲法第二修正案等，皆是如此。

最高法院即將完成世代交替；83歲的自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)30日中午退休，由51歲的傑克森大法官繼任，20世紀留任迄今的只剩1991年老布希總統任命、74歲的湯瑪斯(Clarence Thomas)；其他大法官目前年紀都在50到60多歲，意味他們大多能任職到2040年代甚至更久。

目前最高法院做出幾項判決，推翻為時甚久的前例，除羅訴韋德案的墮胎權保護，另在相形不長的時段，推翻拜登政府對抗新冠疫情傳播的幾道公共衛生法令；兩年前才達成的重大決定，承認原住民的自治主權，現在也告削弱。

這些判決的影響已擴散到整個社會；50州近半數已訂定或很快就要推出法令，嚴格限制或完全禁止墮胎；包括紐約州、加州及麻州等地，不再能要求州民提出理由才能私下攜槍；各州在欠缺公立學校 的各地區若補貼不帶宗教色彩的私校，就也得補貼教會辦學。

就算在公立學校系統，教職員工也贏得更大處分權，表達他們的宗教信仰；最高法院判決，一家中學的美式足球隊教練有權在賽後要求球隊在50碼線祈禱，不理會覺得受壓迫加入祈禱的球員。

大多數保守派大法官有個共同特徵，便是熱切想更改他們認為以前大法官犯下的錯誤；他們提倡憲法原典主義，或依他們對憲法文本最初公開意義的理解，來判定憲法的適用，由1791年權利法案(Bill of Rights)或1868年憲法第14修正案對各州所施限制，莫不如此。

任教超過30年的西北大學法學教授麥金尼斯(John McGinnis)表示，這種做法與各種非原典主義的判決先例之間已大生緊張，讓人質疑未來要怎麼化解這種緊張。