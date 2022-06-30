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促墮胎權入法 拜登支持修正「費力把事拖」

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統表示，應透過聯邦法律保護墮胎權和其他隱私權。(美聯社)
拜登總統表示，應透過聯邦法律保護墮胎權和其他隱私權。(美聯社)

拜登總統30日表示，參院應修正俗稱「費力把事拖」（filibuster）的議事規則，透過聯邦法律保護墮胎權和其他隱私權。

聯邦最高法院24日推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判例，終結近50年來對墮胎權的憲法保障。

拜登當時就說，只能透過立法來保障這項權益，無法以總統行政命令為之；他30日表示，最高法院的決定是「錯誤」，最重要的是要把羅案精神入法。

拜登說，達成此事的方式是確保國會能投票，若費力把事拖構成阻礙，應該創造「例外」，使立法行動不受阻撓。

拜登出訪歐洲參加七大工業國集團（G7）和北約（NATO）峰會，內政問題如影隨形，他30日在馬德里舉行記者會，稱最高法院的決定是「錯誤」且「離譜」。

拜登支持透過立法行動保障婦女墮胎權，也說明天（下月1日）會邀集各州州長討論此事。

filibuster意指國會議員可透過冗長發言拖延辯論，阻止院會表決特定議案；根據現有議事規則，參議院要有超過60名議員投票同意才能終結辯論，民主和共和黨議員勢均力敵，費力把事拖戰術對立法效率造成很大影響。

▼大法官擁槍墮胎兩案 還政於州 民主蓬勃

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 墮胎 投票

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