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義總理：印尼總統排除讓普亭出席G20峰會

義總理：印尼總統排除讓普亭出席G20峰會

中央社德國艾爾莫城堡28日綜合外電報導
義大利總理德拉吉（圖）表示，20國集團（G20）今年輪值主席國印尼的總統佐科威，已經排除讓俄羅斯總統普亭親自出席11月在峇里島召開的G20領袖峰會。（美聯社）
義大利總理德拉吉（圖）表示，20國集團（G20）今年輪值主席國印尼的總統佐科威，已經排除讓俄羅斯總統普亭親自出席11月在峇里島召開的G20領袖峰會。（美聯社）

義大利總理德拉吉今天表示，20國集團（G20）今年輪值主席國印尼的總統佐科威，已經排除讓俄羅斯總統普亭親自出席11月在峇里島召開的G20領袖峰會。

法新社報導，俄羅斯2月底對烏克蘭發動侵略後，普亭（Vladimir Putin）4月對外宣布，自己已獲邀出席11月15至16日舉行的G20峇里島峰會。此後西方國家不斷施壓佐科威（Joko Widodo）不讓普亭參加。

德拉吉（Mario Draghi）在七大工業國集團（G7）為期2天德國峰會結束時對記者表示，G7峰會受邀來賓佐科威「排除」讓普亭出席G20峰會

德拉吉說：「他（佐科威）態度明確，他（普亭）不會來。」但德拉吉又說：「有可能的情況是遠距參加。我們到時候再看。」

克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）昨天告訴媒體記者，克宮已收到來自印尼的G20峰會邀請函，且是邀請親自出席，俄方已回覆普亭打算赴會。

印尼如同大多數主要新興市場經濟體，一直努力保持中立立場，並曾呼籲俄烏衝突和平解決。

佐科威接下來將前往烏克蘭首都基輔與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，他先前已邀請對方參加今年的G20峰會。之後他將前往莫斯科會見普亭。

普亭 G20峰會 印尼

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