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國會暴亂「有新證據」 今下午突辦聽證會

記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合27日電
國會暴亂調查委員會突然宣布28日舉行聽證會，各界期待會呈現何種新證據。(Getty Images)
國會暴亂調查委員會突然宣布28日舉行聽證會，各界期待會呈現何種新證據。(Getty Images)

眾院調查國會暴亂的特別委員會27日晚間突然宣布，28日下午1時將舉行第六場聽證會，一改先前稱7月前暫停聽證會的說法；隨著聽證會持續進行，至少七名成員收到死亡威脅，多人已要求增加維安。

眾院正處於兩周休會，調查委員會意外在27日最後一刻宣布28日召開聽證會，呈現近期取得的證據，但並未提供其他細節，包括新證據和傳喚證人。

調查委員會民主黨籍主席湯普森(Bennie Thompson)22日才表示，委員會取得新證據但需要進一步處理，因此決定7月再舉行聽證會；隨後聯邦眾議員拉斯金(Jamie Raskin，馬里蘭州)表示，委員會掌握到「洪水般的新證據」。

同時眾院調查委員會可望有新證人加入，向來力挺川普的共和黨聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks，阿拉巴馬州)換跑道挑戰阿州聯邦參議員初選，川普3月撤回對他的支持，改支持其對手後，他在21日複選落敗。

布魯克斯自覺遭川普拋棄，日前透露願意前往眾院國會暴亂特別委員會作證，但希望作證為公開場合，而且作證前要先看到可能提問的資料影本。

走極右派路線的布魯克斯爭取出任聯邦參議員，原本獲得川普支持，但因為2021年8月在談話中提到，川普與共和黨應把2020年大選拋在腦後而惹怒川普。川普因此撤回對他的背書，改支持其競爭對手。

另外，隨著聽證會持續進行，至少已有七名成員收到死亡威脅，多名委員會成員表示，他們採取額外安全措施，包括要求加強維安人員等。

共和黨籍國會眾議員金辛格(Adam Kinzinger，伊利諾州)家中最近收到一封死亡威脅信件，威脅要殺害他們一家人；金辛格告知國會警察，但共和黨兩名消息人士表示，他不滿意國會警察的回應，且認為警方無法了解威脅嚴重性，因此他們建議金辛格將此事上提至聯邦調查局。

民主黨籍國會眾議員拉斯金(Jamie Raskin，馬里蘭州)表示，各委員對這些威脅有不同感受，但無論如何都會確保任何參與聽證會人士的安全。

川普 眾院 眾議員

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