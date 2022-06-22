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利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

記者顏伶如／綜合報導
財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)
財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

聯邦政府目前推出的抗通膨儲蓄債券(inflation-protection savings bond)，如同愛馬仕柏金包一樣引人嚮往，在股市大跌且通膨一路走高之際，手邊有閒錢的民眾迫切尋找安穩的存款管道。

財政部發行的I系列儲蓄債券(Series I savings bond，又稱I Bond)利率9.62%，根據財政部統計，今年5月截止的六個月期間，總共售出175億元；相較之下，2020年一整年售出的I系列儲蓄債券，累計總額僅為3億6400萬元。

對I系列儲蓄債券有興趣的消費者，購買之下需要注意的事項，包括必須在財政部網站TreasuryDirect.gov設立購買債券的帳號；新一波I系列儲蓄債券的利率到2022年10月之前為9.62%；購買時繳付債券的票面金額，例如購買25元債券就繳25元。

財政部網站TreasuryDirect.gov可設立設立購買債券的帳號。(擷自財...
財政部網站TreasuryDirect.gov可設立設立購買債券的帳號。(擷自財政部網站)

另外，個人每年購買電子I Bond的上限為１萬元，如果超過上限，財政部處理超額退款可能耗時16周之久，民眾也可以用聯邦所得稅退稅購買上限5000元的紙本I Bond，兩者加起來每年購買I Bond上限為1萬5000元。

同時，利息收入必須繳交聯邦所得稅，但免州稅及地方稅；而且I Bond購買第一年不能贖回，若在購買第二年至第五年間贖回，贖回之前最後三個月利息將被扣除。

TreasuryDirect.gov開設帳號大約需要10分鐘，某些民眾反應開設帳號時出現設定問題，但在網站上尋求即時協助卻有困難。根據媒體報導，今年5月間，由於大批民眾湧入購買債券，導致TreasuryDirect.gov網站一度當機。

開立帳號時需要納稅人識別號碼(taxpayer identification number)，例如社會安全號碼(Social Security number)，也要填寫美國國內的地址，並留下電郵信箱，同時需要留下至少一個電話號碼。

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾...
財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部的部徽。(美聯社)

TreasuryDirect.gov開設帳號時，需要填入用來購買債券的銀行帳號資料，例如支票帳戶(checking accounts)或儲蓄帳戶(saving accounts)。按下「送出」(submit)之前應該再三確認填寫無誤。

對於帳號密碼以及安全問題(security questions)的設定，要小心不要填寫別人透過社群網站搜尋便可輕鬆獲知的個人訊息。帳號開立之後會收到確認電郵，告知TreasuryDirect戶頭帳號。成功開立帳號之後，便能透過網路直接從支票帳戶或儲蓄帳戶購買債券。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

債券 儲蓄 財政部

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