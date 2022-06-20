北京全方位批美 分析：與美博弈欲掌握話語權

中國外交部昨天發布4萬字長文全方位批判美國的「謬誤」，學者分析指出，中國現在對美博弈，越來越注重話語權的塑造，且接下來無論是談關稅等問題，中方不會刻意迎合美方。(路透資料照片)

中國外交部昨天發布4萬字長文全方位批判美國的「謬誤」，學者分析指出，中國現在對美博弈，越來越注重話語權的塑造，且接下來無論是談關稅 等問題，中方不會刻意迎合美方。

復旦大學國際問題研究院院長、復旦大學美國研究中心主任吳心伯告訴中央社記者，中國外交部這篇「美國對華認知中的謬誤和事實真相」主要還是對美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）日前發表對中國政策演講的系統性反駁。布林肯演講內容有很多對中國內政外交的批評，外交部發言人和官媒新華社都已陸續反擊。

吳心伯指出，另一個重要的因素則是，中國現在對美的博弈中，很注重話語權的塑造。過去都是美國來定義中國的行為是否負責任、是不是國際秩序的破壞者，但去年中美阿拉斯加會談後，明顯看出「中方不接受美國的話語權」。

據媒體報導，美方官員正努力安排美國總統拜登 （Joe Biden）與中國國家主席習近平在今年夏天通話，並考慮調降對中關稅。

對於此時中國官方發布對美態度強硬的批判文章，吳心伯認為對於接下來中美元首通話沒什麼影響，因為是美方主動尋求調降關稅，而中方目前的態度是不會刻意迎合對方，「該怎麼樣就怎麼樣」，這也是去年以來中國處理對美關係的調整。

中國外交部發布的批美長文列出了21項美方「謬誤」回擊，包括涉疆、涉台、貿易戰等，內容長達4萬餘字。中國人民大學國際關係學院教授時殷弘說，文章越長，就越表明只有美方「改正所有對華重大錯誤」，中國才考慮調整對美回應的立場，而顯然美國政府要改變哪怕一個以上「對華重大錯誤」都是不可能的。

他表示，當前中國親俄、親北韓的立場以及在周邊區域的活動，中短期內不會因美國動向而轉移。

時殷弘說，最近中美關係進一步高度緊張，目前的情況下，雙方除了達成調降關稅是比較積極的前景，其餘他認為不會有任何改變。即使取消部分對中國高關稅，但其重要性現在也不如美方遏止中國高科技發展和供應鏈重組。