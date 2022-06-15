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衝著中國而來？美3艘航母在關島軍演

記者陳言喬／即時報導
三艘美國航母聚集在菲律賓海進行「勇敢之盾─2022」演習。（取材自樞密院十號）
三艘美國航母聚集在菲律賓海進行「勇敢之盾─2022」演習。（取材自樞密院十號）

在「環太平洋2022」多國聯合演習之前，美軍三艘航母正在關島附近舉行「勇敢之盾-2022」演習，美媒稱演習目標就是對著中國來的，對中國發出的「警告」。

美國海軍學會網站15日稱，由美國「林肯」號航母打擊群、「雷根」號航母打擊群以及搭載F-35B隱形戰鬥機的「的黎波里」號兩棲攻擊艦組成的龐大艦隊，在關島、馬利安納群島和帕勞附近海域舉行演習。

不同於「環太平洋2022」規模龐大，但更偏重形式主義的多國聯合演習，「勇敢之盾」系列演習的特殊之處在於僅有美軍參加，更強調模擬真實戰場環境和測試最新戰法。

環球時報旗下「樞密院十號」微信公眾號稱，從這次參加演習的三艘航母看，其規模在近年也算相當可觀的。林肯號和雷根號兩艘超級航母的威懾能力自不用說，的黎波里號兩棲攻擊艦是美國海軍少數可以起降F-35B隱形戰鬥機的「閃電航母」之一。美國海軍將它的首次海外部署選擇在中國周邊，具備極強的針對性。

「勇敢之盾」演習每兩年舉行一次，涉及美軍的幾乎所有軍種。據稱，參加今年演習的包括15艘水面艦艇、200多架飛機以及來自美國海軍、空軍、陸軍、海軍陸戰隊和太空軍的約1.3萬名人員，是印太地區最大規模的海空演習之一。

美國海軍第七艦隊在聲明中稱，「勇敢之盾-2022」演習讓整個印太地區的美國海軍，海軍陸戰隊、陸軍、空軍和太空軍進行全面整合，展示精確、致命的訓練能力和聯合作戰部隊的實力。

值得一提的是，作為「勇敢之盾-2022」演習的一部分，美國陸軍在帛琉還首次實施「愛國者」反導系統的實彈試射。近年來，帛琉在美軍印太佈局中的地位逐漸上升。2020至2021年間，美軍已先後完成了F-22和F-35隱形戰鬥機在該國機場的加油訓練，並演練了通過海路和空路向帛琉運送人員和裝備。

美國智庫蘭德公司的學者認為，不排除美國未來在帛琉部署中程或中遠端導彈的可能性。

此外，美軍在「勇敢之盾-2022」演習之前，還向關島派遣了4架B-1B戰略轟炸機，據稱這也是該演習的一部分。

「關島每日郵報」說得非常直白：這次演習的背景就是「中國試圖擴大其在印太地區的外交和軍事形象」，它將從6月初一直持續到17 日。

「樞密院十號」稱，美軍出動如此規模的艦隊，就是對中國的警告。「勇敢之盾」系列演習每兩年就有一次，近年來幾乎每次都叫囂「要向中國發出警告」，但實際結果卻是美軍越演練，距離中國越遠。

2006年舉行首屆「勇敢之盾」演習時，受邀隨美艦採訪的台灣記者曾發現該演習是以「美軍直接干預台海戰事」為背景，假想的演習區域就設在緊靠大陸的台灣海峽。如今十多年過去了，美軍「勇敢之盾」演習的區域已經遠撤到數千公里外的第二島鏈的關島附近。這樣的所謂「警告」，到底能嚇住誰呢？

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