中國學者：拜登藉國際體系 維護台灣事實獨立

中國社會科學院台灣研究所台美關係研究室主任及副研究員汪曙申，撰文分析美國總統拜登的對台政策指出，拜登政府沿襲前總統川普，藉國際體系維護台灣事實獨立現狀，以牽制和影響兩岸關係。(Getty Images)

中國社會科學院台灣研究所台美關係研究室主任及副研究員汪曙申，撰文分析美國總統拜登 的對台政策指出，拜登政府沿襲前總統川普 ，藉國際體系維護台灣事實獨立現狀，以牽制和影響兩岸關係。

由重慶市社會主義學院發行的雙月刊「統一戰線學研究」，今年第一期刊載汪曙申分析「拜登政府對台政策前瞻及其對兩岸關係的影響」專文。

汪曙申指出，拜登政府的兩岸政策沿襲美國傳統和川普的作法，主張「修正失衡」、「維繫現狀」、「規避衝突」，同時在印太戰略框架中安排台灣的角色，在國際多邊體系維護台灣的「事實獨立現狀」，藉由台美關係的提升牽制和影響兩岸關係。

他預測，因中美戰略競爭持續朝經濟科技、軍事安全和國際影響力領域擴散，涉及台灣的政治、軍事和經濟議題在拜登政府對台政策更顯重要，可說是未來美國提升與台灣「實質關係」的主要方向。

汪曙申表示，美國「一個中國」政策的虛化，美國整合聯盟資源介入台灣議題，加強與台灣的防務戰略協調、安全合作關係等，將是未來中美涉台博弈的重要面向，並且對於中國推動統一帶來複雜影響。

他說，針對拜登政府對台政策的調整，中國既要有戰略定力又要有戰略塑造力，需要從政治、外交、軍事、經濟、社會文化等全面綜合應對，以維持台海局勢總體穩定、防止衍生重大顛覆性風險。