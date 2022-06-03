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美環太軍演未邀台灣

記者張文馨、吳亮賢、程遠述／華盛頓—台北連線報導
美國海軍宣布將舉行環太平洋軍演，台方今年未受邀。圖為2020年環太軍演。圖／取自美國印太司令部
美國海軍宣布將舉行環太平洋軍演，台方今年未受邀。圖為2020年環太軍演。圖／取自美國印太司令部

美國總統拜登上任後首次環太平洋軍演預計6月29日至8月4日間舉行，美國海軍公布今年的環太軍演共有26個國家參與，但台灣和中國都未在受邀名單之列。

記者詢問美國防部及印太司令部今年為何未邀台灣參與，至截稿前仍未獲回應。台灣國防部也未回應。

去年12月，美國總統拜登簽署國會通過的國防授權法，其中建議美國防部邀請台灣參加2022年環太平洋軍演。當時總統府與台外交部都表示，感謝美方以具體的行動，持續力挺台灣。中國曾表達強烈抗議。

今年4月，台國防部副部長柏鴻輝空軍中將在立法院被質詢有否接到美方邀請參加環太軍演，柏鴻輝說：「我們還在積極爭取當中，過去環太平洋演習參與國家都是用觀察員身分去看。」

中國曾於2014年受邀參與環太平洋軍演，但2018年美方不滿中國在南海的軍事擴張行動，撤回邀請，今年兩岸都未受邀。

國民黨立委、立法院外交國防委員會召委江啟臣表示，在中國被排除環太平洋軍演後，環太軍演就被視為「有針對性」，在美中關係上是個敏感議題；江啟臣分析，如果將台灣納入軍演，美方也擔心會讓中國誤解。

江啟臣認為，拜登在兩岸關係上，對政治主權的界線掌握得相當清楚，就是盡力不要刺激中國的「底線」。

民進黨立委何志偉表示，台灣在國際角色扮演上，是很重要的槓桿，有無參加環太軍演，都值得繼續觀察，整個印太地區，大家都希望維持現狀，應該更務實來看待此事。

環太軍演號稱是全球最大規模的國際海上軍事演練，今年環太軍演共26個國家參與，包括美日印澳「四方安全對話」（QUAD）4個成員國，及5個南海國家，演習地點在夏威夷群島與南加州海域，將涵蓋反潛、反艦、制空戰等課題。包括日、韓、新加坡等國都參與。

這是中國外長王毅連環訪問南太平洋島國之後，西方國家組織最大規模的演練。

國防部 拜登 江啟臣

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