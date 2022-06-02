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美國海軍宣布第28屆環太平洋軍演 兩岸未受邀

編譯張佑生／即時報導
美國卡爾文森號航空母艦2018年在夏威夷海域參加環太平洋軍演。（美聯社）
美國卡爾文森號航空母艦2018年在夏威夷海域參加環太平洋軍演。（美聯社）

美國海軍宣布即將舉行第28屆環太平洋軍事演習，展示參演國海上力量的廣泛能力和內在的靈活性。

美國之音報導，美國第三艦隊指揮官5月31日宣布，第28屆環太平洋軍事演習（RIMPAC)將從6月29日開始在夏威夷和南加州海域舉行，一直延續到8月4日。澳洲、加拿大、智利、印度、印尼、丹麥、法國、英國、德國、日本、南韓、菲律賓和新加坡等26個國家將派出38艘水面艦艇、4艘潛艇、9國的陸戰部隊、170多架飛機和大約2萬5千官兵參加本次演習。

第三艦隊指出，2022年環太平洋軍演的主題是「能力、適應性、夥伴」。各國軍隊將共同訓練和操作，以加強他們的集體力量，促進一個自由開放的印太地區。這些能力包括海上救援、海洋安全行動、海上控制和複雜的作戰。相關訓練計劃包括兩棲行動、艦炮、導彈、反潛和防空演習，以及打擊海盜、排雷、清除爆炸物和潛水救援行動等。

本次軍演有助於提高多國聯合部隊（Joint and Combined Force）的協同能力、韌性和靈活性，以遏制並擊敗大國在所有領域和所有衝突層級的侵略。

第三艦隊說，作為世界上最大的國際海上演習，環太平洋軍演提供了獨特的訓練機會，目的是培養並維護合作關係，這種關係對確保海上通道和世界互連海洋的安全至關重要。

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