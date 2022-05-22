我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西碼頭工人談判 美東工會聲援…不尋常

拜登亞洲行 學者預期美日整合遏阻中國 更重視台海

拜登抵日 將倡印太經濟架構 亞洲多國質疑沒好處

編譯李京倫／綜合報導
拜登總統（右二）與南韓總統尹錫悅（左二）22日參觀南韓烏山空軍作戰司令部航空宇宙作戰本部。（歐新社）
拜登總統（右二）與南韓總統尹錫悅（左二）22日參觀南韓烏山空軍作戰司令部航空宇宙作戰本部。（歐新社）

拜登總統22日抵達日本展開亞洲行第二站，23日將與日相岸田文雄與日皇德仁見面，宣布啟動美國新倡議的「印太經濟架構」（IPEF），24日在東京舉行「四方安全對話」（QUAD）峰會，美國、日本、印度和澳洲領袖將齊聚一堂。日本學者表示，拜登與岸田會面後發表的聯合文件，可能對台灣議題深入著墨。

拜登與岸田將舉行兩人首次面對面高峰會，料將討論日本為了應對中國崛起，擴充自衛隊實力和可及範圍的計畫。中央社報導，針對俄羅斯侵略烏克蘭、中國霸權主義行動等國際局勢，拜登這次訪日有意再度確認「擴大嚇阻」。美日一致認為，世界上不論何處，絕對不能容忍片面改變現狀的行為，美日將加強嚇阻力與應對力。

東京大學副教授佐橋亮在日本放送協會（NHK）政論節目「日曜討論」上指出，美韓之間要擴大嚇阻力，主要是針對北韓，而美日之間很明顯的，焦點就是在台灣議題。他表示，媒體報導，23日美日高峰會後的聯合文件，有關台灣議題將寫得相當深入。

23日下午，拜登料將公布參與IPEF的國家名單。IPEF是貿易協定，讓美國與亞洲重要經濟體在諸多議題上更緊密合作，包括供應鏈、潔淨能源、數位貿易、反貪等，但不太可能包含有約束力的承諾和印太地區渴望的美國市場准入，因此亞洲國家和貿易專家反應冷淡。

路透報導，消息人士說，白宮希望IPEF啟動儀式就意味志同道合國家正式展開協商，不過日本希望盡可能讓更多東南亞國家加入，因此，23日的儀式可能僅意味各國同意展開談判，而不是談判開始。會親自出席儀式的包括拜登、岸田與印度總理莫迪，其他領袖則線上參與。

日本財務省一名官員說，許多東南亞國家不想加入IPEF，因為缺乏降低關稅等實際誘因，「這不是冷漠而是務實的決定，也許因為它的內容不是多重要」。不過，一名亞洲外交官說，東協十國中至少半數會參加啟動儀式。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）貿易專家古德曼說：「白宮似乎決定讓啟動儀式更像一場大拜拜，邀請所有國家參與，但真正的工作23日上午才開始。拜登政府如果想讓各國留下來，終究要給出更實在的好處。」

另外，英國金融時報根據美國官員消息報導，QUAD將在24日東京峰會上，宣布遏制印太地區非法捕魚的海事倡議，這是QUAD反制中國在印太活動的最新措施，將利用衛星技術，連接新加坡、印度和太平洋的監控中心，建立從印度洋、東南亞到南太平洋的非法捕魚追蹤系統。美國官員說，印太地區非法捕魚活動中，中國占九成五。

拜登 日本 印度

上一則

拜登訪韓結束 現代汽車加碼投資美國廠

下一則

拜登亞洲行 學者預期美日整合遏阻中國 更重視台海

延伸閱讀

拜登訪韓結束 現代汽車加碼投資美國廠

拜登訪韓結束 現代汽車加碼投資美國廠
拜登訪亞洲 王毅：美國印太戰略必然是失敗的戰略

拜登訪亞洲 王毅：美國印太戰略必然是失敗的戰略
猴痘疫情爆發 拜登：每個人都該關注

猴痘疫情爆發 拜登：每個人都該關注
拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

熱門新聞

南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社） 美聯社

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

2022-05-16 17:24
南加州一間教堂爆發槍擊案，造成至少一人喪生、五人受傷。圖為警方封鎖現場。美聯社

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

2022-05-16 12:20
圖為2012年4月時遭惡房客打成重傷的周文偉，出院後回到自己窩居的貯藏室內。(本報檔案照)

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

2022-05-17 11:14
南加台灣教會槍擊案嫌犯周文偉犯案前書寫七冊以「滅獨」為名的日記及隨身碟，本報洛杉磯社收到後，決定交由警方處理。(洛杉磯記者／攝影)

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

2022-05-18 10:04
南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社）

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

2022-05-16 19:01
加州一處台語教會發生槍擊案，造成一死五傷，事發時牧師與會友、牧師娘共同制服槍手，畫面經由台灣的長老教會系統流出。（圖／長老教會會友群組）

加州教會槍案 教友合力制服槍手 現場照片曝光

2022-05-16 19:26

超人氣

更多 >
郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包
背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情
他收留22歲烏克蘭女難民 相處10天拋棄10年妻女私奔

他收留22歲烏克蘭女難民 相處10天拋棄10年妻女私奔
核桃市入室劫案 亞裔屋主和嫌犯搏鬥奪槍 擊斃1嫌另1在逃

核桃市入室劫案 亞裔屋主和嫌犯搏鬥奪槍 擊斃1嫌另1在逃
法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死