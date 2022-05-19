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楊潔篪警告勿打台灣牌 蘇利文：中方沒新意 應該少挑釁

記者張文馨／華盛頓報導
白宮安全事務助理蘇利文（右）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（左）。（右圖為中央社檔案照片，左圖取自twitter.com/JakeSullivan46）
白宮安全事務助理蘇利文（右）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（左）。（右圖為中央社檔案照片，左圖取自twitter.com/JakeSullivan46）

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，中國媒體報導楊潔篪警告美國打台灣牌會把局勢引向危險境地；蘇利文19日表示，楊潔篪談話沒有新意，美國關切「中國大陸在台灣附近實施的挑釁舉動，致使台海緊張局勢升高」，美國的對台政策不變，呼籲中國大陸減少在台海的挑釁舉動。

根據新華社報導，楊潔篪在通話中警告美方，如果執意打「台灣牌」，將把局勢引向危險境地，並稱「中方必將採取堅定行動維護自身主權和安全利益，我們說到做到」。

蘇利文說，通話中的確談到台灣、北韓等議題，不過他看不出楊潔篪談話中的新意，中方的說法數月來都是這樣。

蘇利文表示，美國多次表達對台海和平穩定及緊張局勢升高的關切，且美方認為，是中國大陸在台灣及台海附近的軍事挑釁舉動，導致局勢升溫。

蘇利文表示，美國的對台政策沒有改變，美國支持基於美中三聯合公報、台灣關係法和六項保證的「一個中國」政策，美國依然致力於支持台海和平穩定，確保不會片面改變現狀。

「從我們的角度看，我們的立場向來清楚一致。」蘇利文說，若中華人民共和國願意減少那些導致緊張的行動，將對穩定局勢有幫助。

蘇利文表示，美中高層將持續維持密集接觸的節奏；被問到前一日的通話是否安排下一次的美中領導人對話，蘇利文說，沒有，但若美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平在未來幾周再次對話，他也不會感到意外。

拜登與習近平在去年11月15日舉行美中領導人首次視訊會談後，就再未通話。

蘇利文 楊潔篪 拜登

上一則

白宮：拜登與習近平未來幾周可能通話

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