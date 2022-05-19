拜登亞洲行啟動印太架構 料將警告中國勿對台採取行動

拜登總統20日起將展開上任以來首場亞洲行程。(美聯社)

拜登 總統20日起將展開上任以來首場亞洲行程，預定22日訪問東京時宣布成立印太經濟架構（IPEF），除了日本 有望加入，南韓 也將表達有意加入，共同尋求反制中國日增的影響力。拜登預料也將警告中國，別對台灣等地區採取行動。

拜登這場亞洲行，商務部長雷蒙多與貿易代表戴琪也將隨行。拜登20日至22日將拜訪南韓，與南韓總統尹錫悅會談，並與南韓四大財閥領袖會面。

尹錫悅將在與拜登會面時，宣布南韓有意加入IPEF。喬治亞州州長坎普20日也將宣布，現代汽車會在當地投資逾70億美元，興建電動車廠。

拜登將在22日至24日造訪東京，白宮國安顧問蘇利文表示，拜登將在22日會見日相岸田文雄時，宣布成立IPEF，澳洲、東南亞、東北亞等印太國家領袖也將視訊與會。岸田也將宣布日本加入IPEF。

NHK引述聲明草案指出，IPEF將包含四大支柱：貿易、供應鏈穩定，還有乾淨能源、去碳化及基礎建設，第四支柱為稅務與反貪腐措施，拜登政府也將放寬條件，讓有興趣的國家能根據選則加入四大支柱之一，而非須全盤接受。

但金融時報（FT）指出，目前東協只有新加坡承諾將加入，馬來西亞、菲律賓及印度則未給予明確的答覆。

彭博資訊報導，拜登政府已選定袁曉楹（Sharon Yuan，暫譯）為首席幕僚談判代表，引領協商IPEF的工作事宜，負責監督IPEF的幕僚層級作業重點，美國計畫儘快舉行部長級會議。袁曉楹是律師，曾在財政部參與美國已退出的跨太平洋夥伴協議（TPP）事務。

拜登也將在東京與澳洲、印度和日本領袖共同召開第二次四方安全對話（Quad）領袖面對面峰會，將對中國傳遞一個明確的訊息：別對台灣等亞洲任何地區，嘗試俄羅斯對烏克蘭的做法。