曾和周文偉一起當評審 調酒協會前理事長：他自視甚高

台灣省調酒協會前理事長李勝裕（前排右）當年曾和周文偉（前排左）一起參加大學的調酒比賽評審，對他印象深刻。（圖：李勝裕提供）

南加州 橘郡爾灣台灣長老教會15日發生槍擊案，造成1死5傷，嫌犯周文偉 遭警方逮捕。台灣省調酒協會前理事長李勝裕今表示，看到新聞想起了這個人，因為當年擁有美國餐飲和調酒實務經驗並回國教學的人不多，也曾和周一起擔任大學的調酒比賽評審，對他印象深刻。

李勝裕說，省調酒協會為了邀聘評審的作業，曾發函教育部 了解周的學歷，印象中應該是碩士學位，而周因為有此學歷又有實務經驗，才會被幾所大學聘請教學。當年大學對老師以何種身分約聘規定嚴格，周因為自視甚高，對自己只有講師身分，一直甚為不滿，並認為未獲公平待遇。

另名餐飲界人士亦指出，周文偉因為對大學制度和待遇不滿，多有抱怨。離開了大學之後，轉而在台中市漢口路經營美國餐飲管理社區學院，表示自己可以代辦美國大學的先期教育，並送學生出國讀書，但是後來亦經營不久，並轉而回美國發展。

他說，周文偉從美國回來，常給人一種可以搞定一切的感覺，但對政府卻有頗多不滿。

記者根據周文偉台中一中畢業紀念冊上的台中市進化路住址前往了解，該址鐵捲門深鎖，附近鄰居說該址並不姓周。另據認識他的人表示，當年大家知道周文偉妻子家境富有，是員林望族，但因年代久遠，並不知其近況如何。