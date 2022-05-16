我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技拖累那指 史指震盪收低

南加台灣教會槍案 嫌犯為台灣外省第二代

麥康諾：預期美參院18日表決400億援烏法案

中央社斯德哥爾摩/布魯塞爾16日綜合外電報導
聯邦參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell，左）14日訪問烏克蘭首都基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基(右)。美聯社
聯邦參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell，左）14日訪問烏克蘭首都基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基(右)。美聯社

聯邦參議院共和黨領袖麥康諾表示，他預期參院今天舉行相關程序投票後，將於18日表決通過規模約400億美元烏克蘭援助法案。

麥康諾（Mitch McConnell）14日訪問烏克蘭首都基輔後，昨天在斯德哥爾摩和媒體舉行電話會議時表示：「我們預期在周一（今天）的動議程序中，將啟動終止辯論提付表決（cloture）程序，這樣將可以在18日通過這項法案。」他說的終止辯論提付表決程序是指限制辯論時間在30小時內。

美國總統拜登（Joe Biden）提出330億美元援烏法案，其中涵蓋200億美元的軍援。美國聯邦眾議院將金額提高至400億美元左右，增加軍事和人道援助。

此外，歐盟執行委員會（European Commission）18日將提出最新烏克蘭金援案，其中包括新貸款，以提供基輔立即的流動性，並承諾提供烏克蘭重建的長期融資協助。

根據兩名熟悉內情的消息人士透露，短期金援規模尚未決定，預期將大致涵蓋烏克蘭2個月財政需求，主要是透過貸款。

另一名官員表示，金援的資金可能是來自歐盟預算和歐盟國家，並駁斥稍早傳出可能是透過發行聯合債券的方式募集。

國際貨幣基金（IMF）4月曾預估，烏克蘭每月需要大約50億美元，至少3個月，以填補俄羅斯侵略烏克蘭後即刻出現的財政短缺。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）呼籲應該以補助金的形式，而不是貸款的方式來提供烏克蘭援助。

歐盟金援的規模也將視七大工業國集團（G7）國家願意貢獻的程度而定。G7財長會議本周將登場，料在歐盟執委會宣布金援方案之後。

這項金援方案仍須經過歐盟國家批准通過，歐盟國家可能會試圖修改。

歐盟外交官表示，歐盟國家對於如何協助烏克蘭的看法分歧，其中許多國家支持提供貸款，儘管IMF看法不同，且烏克蘭可能會無力償還。而德國在內的一些歐盟國家則支持提供烏克蘭補助金。

烏克蘭 歐盟 貸款

上一則

拜登派出重量級代表團赴阿聯 修補中東盟國關係

下一則

世局混亂催生「末日情結」 年輕人：儲蓄沒意義

延伸閱讀

匈牙利反對 歐盟外長：恐無法迅速通過第六輪對俄制裁

匈牙利反對 歐盟外長：恐無法迅速通過第六輪對俄制裁
德國年底前將停止進口俄油 即使歐盟尚未同意

德國年底前將停止進口俄油 即使歐盟尚未同意
麥康諾率團訪基輔 會澤倫斯基「支持烏克蘭抵禦侵略」

麥康諾率團訪基輔 會澤倫斯基「支持烏克蘭抵禦侵略」
禁墮胎 國會無法挽救也無法終止 兩黨的政治鬥爭新時代

禁墮胎 國會無法挽救也無法終止 兩黨的政治鬥爭新時代

熱門新聞

南加州一間教堂爆發槍擊案，造成至少一人喪生、五人受傷。圖為警方封鎖現場。美聯社

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

2022-05-16 12:20
專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
深圳寶安機場裡，華為企業標識廣告。路透

彭博：硬讓華為離開 美國付出代價

2022-05-13 08:44
一名男子14日下午闖入位於紐約州水牛城的Tops Friendly Market開槍，至少八人死亡。(美聯社)

至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕

2022-05-14 16:52
股市大跌，民眾眼睜睜瞧著自己退休儲蓄的價值劇烈縮水，損失在一成以上，不免暗自神傷。(美聯社)

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

2022-05-12 21:18
普亭的健康狀況備受關注。（歐新社）

普亭驚傳罹患血癌 背部開刀後下令出兵烏克蘭

2022-05-14 10:05

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除
南加台灣教會爆槍殺案 1死5傷 兇嫌68歲疑似台人

南加台灣教會爆槍殺案 1死5傷 兇嫌68歲疑似台人

南加台灣教會槍案 嫌犯為台灣外省第二代

南加台灣教會槍案 嫌犯為台灣外省第二代