麥康諾率團訪基輔 會澤倫斯基「支持烏克蘭抵禦侵略」

由國會參院少數黨領袖麥康諾(中)率領的共和黨參議員突訪基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基(左)，宣示美國的支持。(路透)

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)率領共和黨參議員 代表團，14日抵達烏克蘭 首都基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)，傳達美國對烏國的支持。

代表團離開烏克蘭後，麥康諾發布聲明表示：「我們代表團對澤倫斯基總統重申，美國堅定支持烏克蘭，並且將一直持續直到烏克蘭戰勝。」

澤倫斯基在Telegram帳戶發布一段影片，畫面中可見到緬因州參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)、懷俄明州參議員貝拉索(John Barrasso)、德州參議員柯寧(John Cornyn)一行人均參與本次行程；澤倫斯基在Instagram發文，稱這次訪問是「美國國會兩黨與美國人民對烏克蘭支持的強力信號」。

稍晚澤倫斯基在晚間影片演說中提到他相信參議員本次拜訪展現「烏克蘭人與美國人民之間強大的聯繫」雙方會面時討論對烏國各方面的支援，包括防禦及財務支持，以及加強對俄國的制裁。

參院兩黨正努力通過400億元的烏克蘭援助計畫，但12日遭肯塔基州共和黨參議員保羅(Rand Paul)擋下，他要求納入一提案，規定設置監察長審查援烏法案支出；法案將推遲至下周表決，預計最終能通過援烏法案，反映出國會兩黨對烏克蘭的壓倒性支持。

麥康諾上周談到烏克蘭人民時說：「他們僅要求抵禦這種瘋狂入侵所需要的資源，而他們現在需要協助」訪烏結束後他稱這次行程「激勵人心」，並且與同行夥伴第一手見證「烏克蘭人民的勇氣、團結與決心」他補充：「幫助烏克蘭打贏這場戰爭，以及幫助烏克蘭與其他國家在其他侵略戰爭發生之前阻止，這正符合我們的國家利益。」