萬人挺墮胎權 全美380場遊行 會師華府

墮胎權支持者14日在全美各地示威，數萬人響應支持墮胎的活動，疾呼「別禁止我們的身體」、「我的身體，我的選擇」等口號。圖為一位懷孕八個月的孕婦在華府參與示威。(Getty Images)

墮胎 權支持者14日在全美各地號召380多場示威遊行 並在華府會師，譴責最高法院醞釀推翻1973年攸關婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)。

美聯社報導，最高法院針對「羅訴韋德案」的裁決意見書草稿外洩後，社運人士認為有必要加速行動，因為共和黨領導的州勢將立法強化墮胎禁令。

數千人頂著濛濛細雨齊聚華盛頓紀念碑，聽演講並遊行前往最高法院，法院外已架起兩層安全防護圍籬。

遊行者的情緒憤怒且反抗意味十足，64歲的聯邦政府雇員薩曼莎‧李佛斯(Samantha Rivers)說：「到我這把年紀還在為這種事抗議，難以置信。」

她，34歲「禁墮胎會讓女性賠上餘生」

34歲的凱特琳‧洛爾(Caitlin Loehr)身穿印有已故自由派大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)肖像的服飾，衣領上寫著「異議」，她配戴的項鍊則寫有「投票 」。她說：「我認為女性必須有權選擇自己的身體和生活，我不認為禁止墮胎會終結墮胎，這不安全且讓女性賠上餘生。」

另有少數反墮胎支持者與墮胎支持者拚場較量，達內爾(Jonathan Darnel)用麥克風高喊：「墮胎不是健康照護，因為懷孕不是疾病。」

從匹茲堡到洛杉磯、田納西州納許維爾市(Nashville)到德州拉伯克(Lubbock)，數萬人響應支持墮胎的活動，疾呼「別禁止我們的身體」、「我的身體，我的選擇」等口號。

遊行集會大多和平進行，但部分城市出現兩派人馬對峙的緊張情勢。

民調顯示，大多數受訪者希望至少在懷孕初期保有墮胎權，但最高法院傾向交由各州決定；若是如此，近半數州，尤其大多數在南部及中西部的州，預料很快會禁墮胎。

她，15歲「當年若未合法墮胎恐喪命」

15歲曾墮胎的泰莎·金蒙斯(Teisha Kimmons)遠赴芝加哥遊行，自述當年若未合法墮胎恐喪命，「我原本要自殘，寧死也不生」。

許多演講者表示，若墮胎權遭禁，可能損害移民及弱勢團體的權益。

芝加哥市長夫人艾咪‧艾許曼(Amy Eshleman)說：「這從來不只是墮胎，而是控制，我們不允許這樣的事情發生。」

紐約有數千人參與布魯克林(布碌崙)法院廣場集合後，遊行跨越布魯克林大橋，前往下曼哈頓。

她，60歲「我代表懵懂年幼女性而來 」

60歲的安潔拉‧哈姆雷特(Angela Hamlet)說：「我們代表那些不能來，以及對未來懵懂的年幼女性出席。」

洛杉磯律師葛羅莉亞‧奧羅德(Gloria Allred)自述1960年代時遭強暴卻不能合法墮胎，只好找密醫墮胎結果失血過多，一度性命垂危。她說：「我希望你們賭上性命投票，因為她們(不能合法墮胎的孕婦)就是如此。」