我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

美兵推結論：台海戰爭不會速戰速決 應提早準備

中央社華盛頓13日綜合外電報導
圖為2021年台灣國軍漢光37號實兵演習，陸軍六軍團關渡指揮部官兵持槍戒備，模擬敵軍自淡水河口進犯。中央社
圖為2021年台灣國軍漢光37號實兵演習，陸軍六軍團關渡指揮部官兵持槍戒備，模擬敵軍自淡水河口進犯。中央社

根據美國民間的一場兵棋推演，在中國於2027年全面侵台的假想情況下，將對美軍基地發動先制攻擊，甚至動用核武。參與兵推的專家認為，戰爭將持續相當久，且不僅美國，澳洲和日本也應提升快速因應共軍犯台的戰力，提早數年做好準備。

美國國家廣播公司（NBC）報導，上述假設性軍事行動是由美國議員、前五角大廈官員及中國問題專家共同策畫，NBC新聞華府分台4月曾播出部分兵推計畫內容。相關團隊耗費約5小時進行兵推，五角大廈通常要花上5天。

這場兵推意在精心推敲中國入侵台灣的可能情況，因為世界目前不得不應對俄羅斯侵略烏克蘭的早期後果。

這場兵推是與華府智庫新美國安全中心（CNAS）合作策畫。美國多個部門官員與亞太地區各國政府正日益擔憂中國可能攻台。

就在本周，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）指出，美國情報官員「關注的一個重要領域」正是中國國家主席習近平強行接管台灣的意圖。

海恩斯告訴美國國會：「中國會偏好避免武裝衝突的強迫統一方式。與此同時，北京當局也已準備好在其認定的必要情況下動用軍力。」

這場兵推參與者得出的要點是：一旦中國入侵台灣，印太地區將陷入一場廣泛漫長的戰爭，美國也可能遭受直接攻擊，含括夏威夷及美國本土。

CNAS專家指出：「在衝突爆發首周後，北京或華府都不太可能占上風，這意味中國犯台最終將成為一場曠日持久的衝突。這場兵推顯示，衝突可能迅速升高，中國及美國都將跨越紅線。」

根據兵推結果，衝突升高也可能導致中國動用核武，美國官員也擔憂俄國可能對烏克蘭採取同樣手段。中國可能動用核武的原因在於，北京當局以常規武器回應的能力有限。

此外，一如針對俄羅斯的推演案例，這場兵推也發現，美國嚇阻中國侵台的努力將不會成功。這促使兵推參與者勾勒出一系列台灣、美國及盟邦應採取的措施，以強化嚇阻力量。

這場兵推還展現出一個重要議題，即與美國對烏克蘭的措施相較，美國要捍衛及援助台灣難度更高。北大西洋公約組織（NATO）大致上會團結一致捍衛烏克蘭，較美國在印太的同盟強大。烏克蘭的地理位置也使該國比台灣更易獲得協助。

美國空軍退役將領霍姆斯（Mike Holmes）指出：「我們與烏克蘭之間相隔國界，可以運送物資過去。台灣則在重洋之外。」

這場兵推的另項要點是，美國應考慮是否要在台海發生戰爭前先行武裝台灣，因為一旦中國展開侵略，將武器運至台灣將變得非常困難。

本次兵推結論還包括建議美國、澳洲及日本進一步強化自身能力，以快速因應中國犯台，並建議美國強化該地區基地，採購更多遠程、精準導引武器，同時增強水下能力。

根據CNAS的結論，整體而言，各界都應為一場曠日持久、死傷慘重的衝突預作準備，這將不會是一場速戰速決的政府接管行動。

美國前國防部次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）表示，這場兵推可證明，美國與台灣現在就需要採取行動，例如應「預先部署軍需品、協助台灣準備應戰、預先部署你們（台灣）的武裝部隊等。」

圖為2021年台灣國軍漢光37號實兵實彈演練，國軍主力戰機IDF經國號、F-16...
圖為2021年台灣國軍漢光37號實兵實彈演練，國軍主力戰機IDF經國號、F-16V（Block20）、幻象2000及E-2K預警機近距離起降，吸引各家媒體與大批民眾到場觀賞搶拍。中央社

烏克蘭 北京 華府

上一則

美國東協華府峰會 白宮宣布投資東南亞1.5億美元

下一則

陳日君被捕 分析：對中梵主教任命協議造成震盪

延伸閱讀

美國中國信託銀行深耕地方 幫助弱勢挺過疫情

美國中國信託銀行深耕地方 幫助弱勢挺過疫情
彭博調查：美國經濟一年內陷入衰退的風險升至30%

彭博調查：美國經濟一年內陷入衰退的風險升至30%
美國東協華府峰會 白宮宣布投資東南亞1.5億美元

美國東協華府峰會 白宮宣布投資東南亞1.5億美元
彭博：硬讓華為離開 美國付出代價

彭博：硬讓華為離開 美國付出代價

熱門新聞

葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

2022-05-08 02:27
專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
美國陸軍特種作戰司令克拉克上將（右）到聯邦參院軍事委員會作證，委員會主席芮德（左）歡迎他到場。美聯社

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

2022-05-07 07:55
股市大跌，民眾眼睜睜瞧著自己退休儲蓄的價值劇烈縮水，損失在一成以上，不免暗自神傷。(美聯社)

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

2022-05-12 21:18
社安金支票明年可望上調8.6%，為1981年以來最大漲幅，領取人平均增加142元。(美聯社)

社安金明年可能調升8.6% 42年最高 平均增142元

2022-05-12 01:13
隨著二戰以來歐洲最大的衝突在烏克蘭發展，拜登政府的高階幕僚越來越相信它可以為美國提供一個意想不到的優勢、也就是「對抗中國」。路透

俄烏戰爭意外收穫？彭博：為美國對抗中國「創造優勢」

2022-05-09 21:47

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國
世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊