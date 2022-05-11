開戰後首例 俄國兵槍殺無辜居民 烏國將以戰爭罪審判

烏克蘭總檢察長辦公室11日宣布，將對一名被指控殺害平民的俄羅斯士兵進行「戰爭罪審判」，也是自俄軍2月24日入侵烏克蘭以來首位因戰爭罪受審的士兵。(取材自臉書)

烏克蘭 總檢察長辦公室11日宣布，將對一名被指控殺害平民的俄羅斯 士兵進行「戰爭罪審判」，也是自俄軍2月24日入侵烏克蘭以來首位因戰爭罪受審的士兵。

多家媒體報導，烏克蘭總檢察長薇娜迪克托娃（Iryna Venediktova）在Facebook上指出，這名即將接受審判的俄羅斯士兵是現年21歲的希馬林（Vadim Shishimarin），他是第4坦克師的成員、目前正被拘留當中。

據悉，希馬林和4名同伴2月28日為了逃離烏克蘭國防軍的襲擊，開著一輛偷來的汽車 來到基輔東部蘇梅（Sumy）地區的小鎮丘帕希夫卡（Chupakhivka），他們在路上撞見一名62歲的烏克蘭男性一邊騎腳踏車、一邊講電話。薇娜迪克托娃表示一名士兵命令希瑪林殺死該平民，原因為「這樣他才不會向烏克蘭軍方舉報他們」。

調查人員指出，希瑪林隨後便使用卡拉希尼柯夫步槍「數次從車窗開火、並擊中手無寸鐵的男子的頭部」，薇娜迪克托娃補充稱，「該男子當場死亡、甚至只距離他家只有幾十公尺遠而已」。

針對此事件，薇娜迪克托娃表示「檢察官已經收集足夠的證據表明希瑪林參與違反戰爭法和慣例的行為，以及有預謀的謀殺，因此他將面臨10至15年的監禁或終身監禁」。據華盛頓郵報報導，薇娜迪克托娃強調「希瑪林實際上人就在烏克蘭，所以此案並非缺席審判，而是直接對殺害平民的人進行審判、這是戰爭罪」。

隨著此案的審判展開，可預期未來將有更多類似案件。薇娜迪克托娃上周表示「自2月下旬俄軍入侵烏克蘭以來，俄羅斯已犯下近1萬起戰爭罪」。