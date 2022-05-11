美國東協峰會劍指中國 坎伯：美要公平競爭而非新冷戰

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）11日表示，美國與東協（ASEAN）峰會將強化美國在印太區域的參與，與區域盟友直接對話，並說明即將推出的印太經濟架構（IPEF）；對於中國，拜登 總統將直率談論美國想要公平有效的競爭，而非新冷戰。

坎伯去年10月提出IPEF構想，至今尚未公布；國務卿布林肯（Antony Blinken）原定上周要發表對中國政策演說，也因染疫延期；這次的東協峰會原本要在3月舉行，也因區域領導人出席率不佳和烏克蘭戰爭延後至12日舉行；外界解讀拜登政府推進亞洲政策屢屢碰壁。

東協成員為東南亞 10國，包括汶萊、越南、寮國、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞、新加坡 、印尼和菲律賓，有的與北京摩擦不斷，也有數國與中國關係密切；美國舉行峰會被視為拉攏東南亞，劍指中國。

坎伯表示，拜登將非常直率談論美國戰略，美國期待公平有效的競爭，無意讓東南亞或亞洲陷入新冷戰。

坎伯表示，任何以「競爭」為目標設計的倡議在亞洲都吃不開，必須從東南亞人民的需求出發；美國不願單打獨鬥，將和日本、澳洲、紐西蘭以及歐洲國家合作，推進全球治理、金融、公衛和人道援助等目標，以應對挑戰和競爭。

坎伯表示，多數東南亞國期待與中國保持穩定關係，與美國建立持久關係，且與其他國家進行更廣泛的接觸；美國將宣布攸關投資協議、數位貿易、潔淨能源等重要現代化經濟議題的IPEF，他預期會有諸多東協盟國參與。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點