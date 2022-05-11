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馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

眾院通過增援烏克蘭案 俄批華府發動代理人戰爭

中央社莫斯科11日綜合外電報導
前俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev，圖）今天批評美國對俄羅斯發動「代理人戰爭」。美聯社
前俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev，圖）今天批評美國對俄羅斯發動「代理人戰爭」。美聯社

美國聯邦眾議院昨天通過增援烏克蘭400億美元法案，前俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）今天批評美國對俄羅斯發動「代理人戰爭」。他還說，美國經濟將自食惡果。

麥維德夫在通訊軟體Telegram發文表示，美國眾議院昨天通過的法案試圖「對我們國家祭出嚴重的一擊，將限制我國在經濟上的發展，以及世界的政治影響力」。

麥維德夫寫到：「這種做法無效。美國不斷印鈔票助長原已膨脹的政府債務，印鈔機將更快壞掉。」

麥維德夫還說，美國燃料和雜貨價格漲翻天要歸咎於華府的恐俄當局。麥維德夫2020年1月辭去總理一職後，出任俄羅斯國安會副主席。

俄羅斯國家院（State Duma）議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）也在Telegram發文，批評華府利用經援讓烏克蘭負債連連，並且挪用烏克蘭的糧食儲備代替付款。

他還說：「華府想要烏克蘭爆發大饑荒。」他說的是烏克蘭在1930年代因人禍造成的大饑荒，當時奪走數百萬人的生命。

俄羅斯外交部長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）今天在阿曼首都馬斯開特（Muscat）的記者會上表示，莫斯科不希望歐洲發生戰爭，但西方國家亟欲看到俄羅斯在烏克蘭的軍事行動被擊敗。

拉夫洛夫在和阿曼外長會談後表示：「倘若你憂心歐洲可能爆發戰爭，我們一點都不想。」

「但我希望你們注意到這個事實，那就是西方國家經常不斷地說，必須擊敗俄羅斯。你們自己下結論。」

拉夫洛夫還說，除了西方國家以外，俄羅斯的能源資源還有足夠的買家。

拉夫洛夫說：「讓西方付出的錢比以前付給俄羅斯的還多。讓它們自己去向人民解釋，他們為什麼會變窮。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，莫斯科將密切注意可能會影響北大西洋公約組織（NATO）在俄國邊界部署的任何行動。培斯科夫此言在回應英國首相強生（Boris Johnson）今天走訪瑞典和芬蘭。

瑞典和芬蘭預計在本月做出是否申請加入北約的決定。

俄羅斯 烏克蘭 華府

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