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曬衣繩掛13件衣服 賓州性侵展 裙旁寫「倖存者4歲」

曬衣繩掛13件衣服 賓州性侵展 裙旁寫「倖存者4歲」

編譯徐薏茹／綜合8日電
牆上掛的衣服說明，在保守的阿米希人社區，性侵受害者甚至包括兒童。(美聯社)
牆上掛的衣服說明，在保守的阿米希人社區，性侵受害者甚至包括兒童。(美聯社)

賓州蘭開斯特郡(Lancaster)擁有全國最大的阿米希人(Amish)聚落，他們基本上不使用現代電力設備，依循古老的方式生活，掛在曬衣繩上飄揚的衣服、床單成為社區常見的風景。4月底，當地一場小型室內展覽懸掛一條獨特的曬衣繩，上面的13件衣服代表一群人曾經遭遇性侵的創傷，彷彿在對大眾警示，即使要求樸素的穿著，尤其是婦女及女孩，也仍然無法保護他們逃離魔爪。

展覽中的每件服裝都是受害人被侵犯當下的實際穿著，或是志工依照受害人童年時期教會的嚴格服裝規範所製作的複製品。

一件長袖連身裙旁邊的說明寫著：「倖存者年齡：4歲」。一旁是一套5歲孩子的衣著，註解引用受害人的原話：「我是小孩，他是成人，我說他傷害我時，沒人要幫我。」展覽中甚至還有嬰兒的連身衣。

展覽服裝樣式代表保守重浸派的幾個分支，包含阿米希人、門諾派教徒(Mennonite)、弟兄會(Brethren)與慈善會(Charity)，一般統稱為簡明教會(Plain church)他們強調脫離主流社會生活，注重教會紀律、寬恕以及樸素的服裝，規定婦女必須戴著頭巾。

牆上掛的衣服說明，在保守的阿米希人社區，性侵受害者甚至包括兒童。(美聯社)
牆上掛的衣服說明，在保守的阿米希人社區，性侵受害者甚至包括兒童。(美聯社)

這場室內展覽屬於教會性虐待意識主題會議的其中一個環節，並獲得「更好的道路」(A Better Way)與「安全社區」(Safe Communities)兩個組織的支持。

「更好的道路」執行長霍普·安妮·杜克(Hope Anne Dueck)說許多受害人不斷被告知「如果戴著頭巾，可能就不會被性侵」，或者被說穿的不夠樸素。

杜克透露：「我本身也是倖存者，我知道事實並非如此，無論穿什麼都可能被傷害，那些倖存者穿著他們父母及教會規定的衣服，而且穿搭正確，卻還是被侵犯。」

簡明教會領導層近幾年認可性侵害是他們社群裡的一大問題，並舉辦研討會提升社區意識。

權益人士則呼籲需要更多進展，直指一些領導人物持續將性侵案件視為教會紀律問題，而不作為犯罪向當局通報。

研究人員與相關組織正在調查現今與之前的教會成員，以建立具體的數據。

牆上掛的衣服說明，在保守的阿米希人社區，性侵受害者甚至包括兒童。(美聯社)
牆上掛的衣服說明，在保守的阿米希人社區，性侵受害者甚至包括兒童。(美聯社)

性侵 社群 賓州

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