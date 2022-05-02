撤離馬立波 烏克蘭平民：你無法想像我們經歷了什麼

亞速營的士兵幫助平民離開亞速鋼鐵廠。(美聯社)

在烏克蘭 圍城馬立波的亞速鋼鐵廠下方，有著迷宮般的隧道和避難所，烏斯馬諾娃蜷縮其中，當俄軍炸彈如雨點落在馬立波時，渾身沾滿灰塵的她害怕極了，心臟彷彿要停止跳動。

37歲的烏斯馬諾娃（Natalia Usmanova）1日從亞速鋼鐵廠（Azovstal）撤離後，接受路透訪問。這處在前蘇聯領導人史達林（Josef Stalin）領導下建立的龐大設施，具有隧道和掩體構成的迷宮般網絡以抵禦攻擊，宛如一座地下城市。

亞速營的士兵幫助平民離開亞速鋼鐵廠。(美聯社)

談到自己在這處地下設施避難時的心情，烏斯馬諾娃說，「我擔心掩體承受不了攻擊，我好害怕」。

「當掩體開始搖晃時，我嚇得歇斯底里，我丈夫可以作證，我好擔心它會塌下來。」

她在貝齊米納村（Bezimenne）說：「我們很久沒看到太陽了。」貝齊米納村位於馬立波（Mariupol）以東約30公里處，屬親俄分離主義分子控制地區。

她回憶起在亞速鋼鐵廠下方避難的景況時說，我們蜷縮在氧氣不足的地下設施裡，心頭縈繞著恐懼。

馬立波的平民搭巴士撤離。(美聯社)

烏斯馬諾娃是從亞速鋼鐵廠撤離的數十名平民之一，烏國東南部港市馬立波已被俄羅斯 軍隊圍困多週，已是一片荒蕪。

烏斯馬諾娃說，隨著聯合國 和紅十字國際委員會（ICRC）車隊撤離時，她和丈夫開玩笑說，以後去洗手間不必再拿著手電筒了。

烏斯馬諾娃說：「你無法想像我們經歷了什麼，我住在那裡、在那工作了一輩子，卻遭遇了如此駭人的一切。」

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，已從馬立波被圍困的亞速鋼鐵廠撤離大約100名平民。

聯合國稍早表示，亞速鋼鐵廠的安全通道撤離行動正在進行，紅十字國際委員會也表示「正在參與」這項撤離行動。自俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，馬立波持續遭俄軍圍攻，而亞速鋼鐵廠是烏軍死守這座城市的最後據點。

俄羅斯國防部說只有80人撤離，並補充說，「已將那些希望前往基輔政權控制地區的平民，移交給聯合國和紅十字國際委員會代表」。

聯合國和紅十字國際委員會皆未表示車隊共撤離了多少平民；至於俄烏雙方為何報出不同的撤離人數，目前並不清楚。