我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撤離馬立波 烏克蘭平民：你無法想像我們經歷了什麼

美國求職人均2份職缺 勞工黃金時代來臨

撤離馬立波 烏克蘭平民：你無法想像我們經歷了什麼

中央社基輔1日綜合外電報導
亞速營的士兵幫助平民離開亞速鋼鐵廠。(美聯社)
亞速營的士兵幫助平民離開亞速鋼鐵廠。(美聯社)

烏克蘭圍城馬立波的亞速鋼鐵廠下方，有著迷宮般的隧道和避難所，烏斯馬諾娃蜷縮其中，當俄軍炸彈如雨點落在馬立波時，渾身沾滿灰塵的她害怕極了，心臟彷彿要停止跳動。

37歲的烏斯馬諾娃（Natalia Usmanova）1日從亞速鋼鐵廠（Azovstal）撤離後，接受路透訪問。這處在前蘇聯領導人史達林（Josef Stalin）領導下建立的龐大設施，具有隧道和掩體構成的迷宮般網絡以抵禦攻擊，宛如一座地下城市。

亞速營的士兵幫助平民離開亞速鋼鐵廠。(美聯社)
亞速營的士兵幫助平民離開亞速鋼鐵廠。(美聯社)

談到自己在這處地下設施避難時的心情，烏斯馬諾娃說，「我擔心掩體承受不了攻擊，我好害怕」。

「當掩體開始搖晃時，我嚇得歇斯底里，我丈夫可以作證，我好擔心它會塌下來。」

她在貝齊米納村（Bezimenne）說：「我們很久沒看到太陽了。」貝齊米納村位於馬立波（Mariupol）以東約30公里處，屬親俄分離主義分子控制地區。

她回憶起在亞速鋼鐵廠下方避難的景況時說，我們蜷縮在氧氣不足的地下設施裡，心頭縈繞著恐懼。

馬立波的平民搭巴士撤離。(美聯社)
馬立波的平民搭巴士撤離。(美聯社)

烏斯馬諾娃是從亞速鋼鐵廠撤離的數十名平民之一，烏國東南部港市馬立波已被俄羅斯軍隊圍困多週，已是一片荒蕪。

烏斯馬諾娃說，隨著聯合國和紅十字國際委員會（ICRC）車隊撤離時，她和丈夫開玩笑說，以後去洗手間不必再拿著手電筒了。

烏斯馬諾娃說：「你無法想像我們經歷了什麼，我住在那裡、在那工作了一輩子，卻遭遇了如此駭人的一切。」

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，已從馬立波被圍困的亞速鋼鐵廠撤離大約100名平民。

聯合國稍早表示，亞速鋼鐵廠的安全通道撤離行動正在進行，紅十字國際委員會也表示「正在參與」這項撤離行動。自俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，馬立波持續遭俄軍圍攻，而亞速鋼鐵廠是烏軍死守這座城市的最後據點。

俄羅斯國防部說只有80人撤離，並補充說，「已將那些希望前往基輔政權控制地區的平民，移交給聯合國和紅十字國際委員會代表」。

聯合國和紅十字國際委員會皆未表示車隊共撤離了多少平民；至於俄烏雙方為何報出不同的撤離人數，目前並不清楚。

聯合國 烏克蘭 俄羅斯

上一則

賀錦麗染疫復原 將重返白宮工作

下一則

美國防部：無法證實俄參謀總長是否受傷

延伸閱讀

烏克蘭關閉馬立波等4港 澤倫斯基批俄釀糧食危機

烏克蘭關閉馬立波等4港 澤倫斯基批俄釀糧食危機
烏克蘭馬立波撤離平民 巴士因故未抵達接送地點

烏克蘭馬立波撤離平民 巴士因故未抵達接送地點
馬立波暫停火 亞速鋼廠地下碉堡撤出百餘平民

馬立波暫停火 亞速鋼廠地下碉堡撤出百餘平民
亞速鋼鐵廠平民撤離行動進行中 百人將抵札波羅熱

亞速鋼鐵廠平民撤離行動進行中 百人將抵札波羅熱

熱門新聞

統計數字顯示，外資正加速逃離中國，圖為上海的浦東金融區。(歐新社)

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

2022-04-26 09:22
俄媒傳出俄羅斯總統普亭(右)健康亮紅燈，最新說法是5月將動手術，國務暫交國安會書長帕特魯舍夫。圖為他26日在克里姆林宮出席活動。(美聯社)

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

2022-04-30 22:39
美國一些中小型城市正吸引居民入住，成為新興房市熱點。(美聯社)

「買得起」成最優先考慮 美國小城房市崛起

2022-05-01 13:12
除了南非外，Omicron BA.4和BA.5病毒株已在全球20個國家現蹤。美聯社

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5 可逃避疫苗及免疫系統

2022-04-29 12:57
全美亞太裔傳統月5月展開。亞太裔華人占最多人數。圖為來自不同地區的移民在紐約市宣誓入籍。(Getty Images)

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

2022-05-02 09:56
前白宮幕僚長梅杜斯（左）2319則簡訊曝光，內容透露川普（右）核心圈及某些共和黨籍國會議員企圖聯手推翻選舉結果的內幕。（路透）

「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕

2022-04-25 22:58

超人氣

更多 >
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的
通膨觸頂沒？ 3跡象顯示：物價可能很快下滑

通膨觸頂沒？ 3跡象顯示：物價可能很快下滑
UCSD華裔研究生自撞車禍 還奪槍射傷巡邏警員

UCSD華裔研究生自撞車禍 還奪槍射傷巡邏警員
貨櫃海運 將爆新一波大塞港 美西碼頭工人換約緊張

貨櫃海運 將爆新一波大塞港 美西碼頭工人換約緊張