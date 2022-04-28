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美台與全球夥伴簽未來網路宣言 美控中俄數位威權主義

記者張文馨／華盛頓報導
美國白宮國家安全顧問蘇利文。美聯社
美國白宮國家安全顧問蘇利文。美聯社

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）28日透過視訊與全球60位合作夥伴共同發布「未來網際網路宣言」，應對正在興起的壓制言論自由、審查獨立新聞網站、干預選舉和散布虛假訊息的數位威權主義；烏克蘭代表在會中提及剛剛發生在基輔北郊布查鎮（Bucha）的數百平民被殺案，從衛星照片清楚呈現的事實，俄國媒體掩蓋事實還出言質疑。

白宮發布的成果清單並未點名構成相關挑戰的國家；拜登政府資深官員在背景說明會表示，過去兩個月來俄羅斯侵略烏克蘭就是極端案例，俄國在國內外宣傳假訊息，審查網路新聞來源，關閉合法網站，甚至攻擊烏克蘭基礎網路設施。

這名官員表示，俄羅斯不是唯一，與中華人民共和國和其他出版審查最嚴格的國家一起，成為這類危險新網路政策的領導者。

烏克蘭代表在會中指控俄羅斯對烏實施種族滅絕，俄羅斯在新科技領域對發動宣傳機器，透過網路讓人民成為準備好殺人、摧毀城市的殭屍。

蘇利文表示，每天都能看到網路工具被用來壓迫言論自由，以及否認其他基本人權和自由；假訊息蔓延訴說全球的分歧、衝突和仇恨，網路已經成為民主原則、民主過程以及在全球範圍內反對民主倒退之戰的重要一環。

白宮表示，這紙宣言由美國與全球60個合作夥伴共同發布，包含澳洲、英國、加拿大、歐盟、日本、西班牙、烏克蘭和台灣等；中國大陸、俄羅斯、印度等國並未加入。

該宣言代表了簽署方的5項政治承諾，以促進網路和數位科技的積極願景；包含保護所有人的人權和基本自由；推動訊息自由流通的全球網路；推動具包容性且可負擔的相互連通性使所有人都能從數位經濟中獲益；加強對全球數位生態系統的信任；以及保護和強化多邊網路治理。

蘇利文簡短發表開場演說後，就透過視訊與各方代表簽署宣言；台灣行政院數位政委唐鳳也舉起已簽署的文件，睽違4個月再度參與由美國舉行的線上活動，唐鳳這次選擇的背景是藍底搭配左轉90度橫躺的綠色台灣。

烏克蘭 俄羅斯 白宮

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