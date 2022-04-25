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俄稱將停火讓平民撤離馬立波鋼鐵廠 烏駁未達協議

中央社莫斯科25日綜合外電報導
一名烏克蘭人手持標語，要求俄國讓馬立波的平民撤出。(歐新社)
一名烏克蘭人手持標語，要求俄國讓馬立波的平民撤出。(歐新社)

俄羅斯國防部今天宣布，將在烏克蘭港市馬立波的亞速鋼鐵廠周邊停火，好讓躲在這個工業區的平民能夠撤離。不過，烏克蘭副總理韋列舒克駁斥說，烏方未和俄國就此達成協議。

法新社報導，俄國國防部透過聲明表示，俄軍自莫斯科時間25日14時（美東時間上午7時）起，單方面停止一切戰鬥，把部隊後撤保持安全距離，並確保平民能撤離。

俄國國防部表示，烏方應該在馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）升起白旗，代表「準備好」展開人道疏散行動。

根據俄國國防部，這項資訊將透過無線電頻道，每30分鐘對亞速鋼鐵廠工業區內的民眾廣播一次。

韋列舒克（Iryna Vereshschuk）在社群媒體Telegram發文說：「務必要了解，人道走廊必須雙方達成協議才能開設。片面宣布開設走廊不能提供安全保障，因此不能稱為人道走廊。」

俄國上周表示，除了亞速鋼鐵廠工業區，俄軍已經掌控了整個馬立波市。

俄國總統普亭（Vladimir Putin）上周下令俄軍停止進攻鋼鐵廠，改採嚴密封鎖，「一隻蒼蠅都飛不出去」，盼減少俄軍強攻廠內地下工事造成不必要傷亡，讓守軍不戰自潰。

此外，俄羅斯新聞社（RIA）今天引述俄國外交部表示，俄羅斯打算和本周將訪問莫斯科的聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）討論馬立波，以及當地的亞速鋼鐵廠等相關議題。

聯合國23日表示，古特瑞斯將拜訪普亭，然後轉往基輔，和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行會談。

俄國 國防部 烏克蘭

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