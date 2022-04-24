我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法總統決選將揭曉 傳美希望馬克宏連任

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

法總統決選將揭曉 傳美希望馬克宏連任

編譯李京倫／綜合報導
馬克宏（中）24日投完票後離開投票所。（Getty Images）
馬克宏（中）24日投完票後離開投票所。（Getty Images）

法國總統大選決選24日舉行，將決定親歐中間派現任總統馬克宏是否連任，還是被疑歐極右派對手瑪蘅．雷朋奪去大位。投票從當地時間上午8時到晚上8時（美東時間24日上午2時到下午2時）。投票結束後，出口民調結果隨即公布。

在美國與歐盟因烏克蘭戰爭與俄國激烈對峙之際，這場選舉結果影響的不只法國。馬克宏雖然試圖和俄國總統普亭接觸，但他是歐盟對俄團結陣線的關鍵人物。若同情俄國且積欠俄國銀行大筆債務的雷朋勝出，無疑是普亭的勝利，將讓普亭獲得助力分化歐盟和北約。

國會山莊報指出，美國非常關切選舉結果，而且希望馬克宏連任，儘管拜登政府表示不會在他國選前發表評論。

近日民調顯示，馬克宏支持率穩定領先，而且領先幅度微幅增長。如果馬克宏連任，將是20年來首位連任的法國總統。根據民調公司Elabe於22日公布的調查，馬克宏支持率為55.5%，雷朋則為44.5%；易普索同日公布的民調則為馬克宏5成7對上雷朋4成3。

雷朋在她的票倉、北部城鎮艾南博蒙投票時說：「我心情平靜，對法國人有信心。」馬克宏則在英吉利海峽沿岸城鎮勒圖凱投票，並與支持者握手擁抱。

路透指出，如果馬克宏勝選，會面臨艱難的第二任期，因為沒有初次上台後的蜜月期，而且在他推動將退休年齡從62歲提高到65歲等親商改革時，很可能爆發持續抗議。

如果雷朋勝出，則將激烈調整法國國內和對外政策，可能立刻引發示威，歐洲各地和世界其他地方也將感受到震波。雷朋勝選在政治上引發的動盪，恐怕不亞於2016年英國脫歐公投過關和川普當選美國總統。

哈里斯民調政策部門主任李維指出，民調顯示雷朋不太可能當選，因為那會需要選民大幅改變投票意向。分析家指出，儘管雷朋努力軟化形象，仍未獲得許多選民認可。

不過，由於有大批選民尚未決定在決選投票給誰，或是否出門投票，雷朋不無可能意外當選。

44歲的馬克宏曾警告，如果打算禁止穆斯林女性在公開場合戴頭巾的雷朋當選，可能引發「內戰」，他呼籲各黨派民主人士支持自己。

53歲的雷朋則在選戰中猛批法國物價高漲，並抨擊馬克宏領導風格粗暴，以菁英自居輕視普通人。

被指與俄國總統普亭有私交的雷朋，反駁種族歧視指控，說她打算優先讓法國公民取得社會住宅和工作，並取消給外國人的多項津貼，這些措施將使各種宗教和族群的所有法國人受益。

不論誰當選，第一個重要挑戰就是在6月國會選舉拿下多數，才能順利推動政策。

馬克宏 投票 民調

上一則

奧斯丁穿梭各國協調軍援 烏克蘭抗俄羅斯的幕後操盤手

下一則

俄烏戰爭滿2個月 俄軍近2.2萬人陣亡

延伸閱讀

法國大選決選前 馬克宏、雷朋不管誰贏都寫下紀錄

法國大選決選前 馬克宏、雷朋不管誰贏都寫下紀錄
法決選前最終辯 馬克宏、雷朋互貼親俄標籤

法決選前最終辯 馬克宏、雷朋互貼親俄標籤
法國大選電視辯論 馬克宏、雷朋互批親近俄國

法國大選電視辯論 馬克宏、雷朋互批親近俄國
法國總理：馬克宏若勝選連任總統 內閣將總辭

法國總理：馬克宏若勝選連任總統 內閣將總辭

熱門新聞

馬立波最後一批烏克蘭守軍藏匿的巨型煉鋼廠，18日遭空襲後冒出濃煙。（歐新社）

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

2022-04-19 10:22
多位知情人士19日告訴CNN，美國政府沒有多少途徑追蹤已送過邊境進到烏克蘭的大量反戰車、防空和其他武器等軍需品。不過，這是拜登政府願意承擔的「清楚風險」。（路透資料照片）

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

2022-04-20 11:06
中國國家主席習近平（右）與俄國總統普亭（左）今年2月4日在北京冬奧開幕式前會談。美聯社

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

2022-04-22 10:20
研究人員希望未來進一步研究腫瘤中存在的突變特徵，明白致癌突變根源究竟是環境因素還是遺傳問題造成，進而加速改進治療方法。(美聯社)

癌症研究大突破 找到58種基因突變線索…有助對症治療

2022-04-22 16:25
儘管聯邦大眾運輸口罩令延期，遭到聯邦法官否決，但各州各市仍各自有規定搭乘大眾運輸工具仍要戴口罩。圖為紐約市乘客19日仍依規定繼續戴口罩搭地鐵。(美聯社)

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

2022-04-20 06:13
俄國軍車18日在烏克蘭馬立波附近俄方控制區的公路行駛。（美聯社）

普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗

2022-04-19 15:19

超人氣

更多 >
太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次
封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？

封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？
紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵

紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵
北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難
查普曼大學兩畢業生慘遭刺殺 兇嫌被控多重罪名臨死刑

查普曼大學兩畢業生慘遭刺殺 兇嫌被控多重罪名臨死刑