法總統決選將揭曉 傳美希望馬克宏連任

馬克宏（中）24日投完票後離開投票所。（Getty Images）

法國總統大選決選24日舉行，將決定親歐中間派現任總統馬克宏 是否連任，還是被疑歐極右派對手瑪蘅．雷朋奪去大位。投票 從當地時間上午8時到晚上8時（美東時間24日上午2時到下午2時）。投票結束後，出口民調 結果隨即公布。

在美國與歐盟因烏克蘭戰爭與俄國激烈對峙之際，這場選舉結果影響的不只法國。馬克宏雖然試圖和俄國總統普亭接觸，但他是歐盟對俄團結陣線的關鍵人物。若同情俄國且積欠俄國銀行大筆債務的雷朋勝出，無疑是普亭的勝利，將讓普亭獲得助力分化歐盟和北約。

國會山莊報指出，美國非常關切選舉結果，而且希望馬克宏連任，儘管拜登政府表示不會在他國選前發表評論。

近日民調顯示，馬克宏支持率穩定領先，而且領先幅度微幅增長。如果馬克宏連任，將是20年來首位連任的法國總統。根據民調公司Elabe於22日公布的調查，馬克宏支持率為55.5%，雷朋則為44.5%；易普索同日公布的民調則為馬克宏5成7對上雷朋4成3。

雷朋在她的票倉、北部城鎮艾南博蒙投票時說：「我心情平靜，對法國人有信心。」馬克宏則在英吉利海峽沿岸城鎮勒圖凱投票，並與支持者握手擁抱。

路透指出，如果馬克宏勝選，會面臨艱難的第二任期，因為沒有初次上台後的蜜月期，而且在他推動將退休年齡從62歲提高到65歲等親商改革時，很可能爆發持續抗議。

如果雷朋勝出，則將激烈調整法國國內和對外政策，可能立刻引發示威，歐洲各地和世界其他地方也將感受到震波。雷朋勝選在政治上引發的動盪，恐怕不亞於2016年英國脫歐公投過關和川普當選美國總統。

哈里斯民調政策部門主任李維指出，民調顯示雷朋不太可能當選，因為那會需要選民大幅改變投票意向。分析家指出，儘管雷朋努力軟化形象，仍未獲得許多選民認可。

不過，由於有大批選民尚未決定在決選投票給誰，或是否出門投票，雷朋不無可能意外當選。

44歲的馬克宏曾警告，如果打算禁止穆斯林女性在公開場合戴頭巾的雷朋當選，可能引發「內戰」，他呼籲各黨派民主人士支持自己。

53歲的雷朋則在選戰中猛批法國物價高漲，並抨擊馬克宏領導風格粗暴，以菁英自居輕視普通人。

被指與俄國總統普亭有私交的雷朋，反駁種族歧視指控，說她打算優先讓法國公民取得社會住宅和工作，並取消給外國人的多項津貼，這些措施將使各種宗教和族群的所有法國人受益。

不論誰當選，第一個重要挑戰就是在6月國會選舉拿下多數，才能順利推動政策。