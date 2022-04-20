美中防長首度通話 台海關係各說各話

美國國防部長奧斯丁。美聯社

中國國務委員兼國防部 長魏鳳和20日應約與美國國防部長奧斯丁 通電話，這是奧斯丁就任以來雙方首度通話。

美國國防部在兩人通話後發表簡短聲明，聲明中說，奧斯丁和魏鳳和談到美中防務關係、區域安全問題與俄國入侵烏克蘭 。聲明中並未詳述談話內容。

美聯社報導，奧斯丁在通話中說，美方關切中方對台灣的軍事挑釁，也提及解放軍在南海及東海的活動，並談到美方憂心北韓核武計畫。

美國高階官員說，奧斯丁重申美國總統拜登的談話，表示美方重視控管美中戰略競爭，包括核武、太空、網路等領域，以及改善雙方的危機溝通管道。

奧斯丁原先想通話的對象是位階比魏鳳和高的中共中央政治局委員、中共中央軍事委員會副主席許其亮，但歷經數個月的接洽都無法如願，只能退而求其次。

魏鳳和說，中美雙方要認真落實兩國元首共識，相互尊重、和平共處、避免對抗，美方要將「四不一無意」承諾落到實處。中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，也必將捍衛國家利益和尊嚴，美國不應低估中國的決心和能力。中美兩軍要增進軍事互信，加強對話交流，管控風險危機，開展務實合作，確保兩軍關係正常穩定發展。

魏鳳和針對台灣問題表明嚴正立場，強調台灣是中國不可分割的一部分，這是誰也無法改變的事實和現狀。台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響。中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整。

陸媒報導，奧斯丁重申美國堅持一個中國政策。雙方應以負責任方式管控競爭、管控風險，妥善處理兩軍關係面臨的難題。雙方還就海空安全問題、烏克蘭局勢等交換看法。中方要求美方停止在海上進行軍事挑釁，不得利用烏克蘭問題對中國抹黑栽贓、威脅施壓。