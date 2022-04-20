我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長首度通話 台海關係各說各話

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

美中防長首度通話 台海關係各說各話

編譯張佑生／即時報導
美國國防部長奧斯丁。美聯社
美國國防部長奧斯丁。美聯社

中國國務委員兼國防部長魏鳳和20日應約與美國國防部長奧斯丁通電話，這是奧斯丁就任以來雙方首度通話。

美國國防部在兩人通話後發表簡短聲明，聲明中說，奧斯丁和魏鳳和談到美中防務關係、區域安全問題與俄國入侵烏克蘭。聲明中並未詳述談話內容。

美聯社報導，奧斯丁在通話中說，美方關切中方對台灣的軍事挑釁，也提及解放軍在南海及東海的活動，並談到美方憂心北韓核武計畫。

美國高階官員說，奧斯丁重申美國總統拜登的談話，表示美方重視控管美中戰略競爭，包括核武、太空、網路等領域，以及改善雙方的危機溝通管道。

奧斯丁原先想通話的對象是位階比魏鳳和高的中共中央政治局委員、中共中央軍事委員會副主席許其亮，但歷經數個月的接洽都無法如願，只能退而求其次。

魏鳳和說，中美雙方要認真落實兩國元首共識，相互尊重、和平共處、避免對抗，美方要將「四不一無意」承諾落到實處。中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，也必將捍衛國家利益和尊嚴，美國不應低估中國的決心和能力。中美兩軍要增進軍事互信，加強對話交流，管控風險危機，開展務實合作，確保兩軍關係正常穩定發展。 

魏鳳和針對台灣問題表明嚴正立場，強調台灣是中國不可分割的一部分，這是誰也無法改變的事實和現狀。台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響。中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整。

陸媒報導，奧斯丁重申美國堅持一個中國政策。雙方應以負責任方式管控競爭、管控風險，妥善處理兩軍關係面臨的難題。雙方還就海空安全問題、烏克蘭局勢等交換看法。中方要求美方停止在海上進行軍事挑釁，不得利用烏克蘭問題對中國抹黑栽贓、威脅施壓。

中國國防部長魏鳳和。取自中國國防部官網
中國國防部長魏鳳和。取自中國國防部官網

奧斯丁 國防部 烏克蘭

上一則

美中防長通話 魏鳳和：台灣問題或釀「顛覆性影響」

下一則

美軍訓練盟國部隊 照片出現台灣陸軍戰士

延伸閱讀

美中防長通話 魏鳳和：台灣問題或釀「顛覆性影響」

美中防長通話 魏鳳和：台灣問題或釀「顛覆性影響」
聯邦土地重啟探油 拜登挨轟競選支票跳票「換位置就換了腦袋」

聯邦土地重啟探油 拜登挨轟競選支票跳票「換位置就換了腦袋」

拜登加碼軍援烏克蘭 還將訓練烏軍使用榴彈砲

拜登加碼軍援烏克蘭 還將訓練烏軍使用榴彈砲
拜登支持率僅35%尋求連任 已將計畫告訴歐巴馬

拜登支持率僅35%尋求連任 已將計畫告訴歐巴馬

熱門新聞

圖為曼哈頓民眾在街頭購買食品。(Getty Images)

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

2022-04-16 10:11
房貸利率走高，房市仍未降溫。(美聯社)

30年房貸利率站上5% 月付增1/3…購屋者咬牙苦撐

2022-04-15 15:35
馬立波最後一批烏克蘭守軍藏匿的巨型煉鋼廠，18日遭空襲後冒出濃煙。（歐新社）

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

2022-04-19 10:22
俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」資料照。(美聯社)

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

2022-04-14 16:50
俄羅斯12日對美國等軍援烏克蘭的國家發出外交照會，稱美國和北約（NATO）向烏克蘭運送最敏感的武器系統，為俄烏衝突火上澆油，將對區域和國際安全帶來無法預測的後果。路透

俄羅斯照會美國：軍援烏克蘭火上澆油 後果難料

2022-04-15 20:24
烏克蘭東部的哈爾科夫、切爾卡斯克住宅區13日紛遭俄軍轟炸，烏軍指控俄軍目前主要戰術在殺戮平民。圖為哈爾科夫國際機場附近的一幢住宅被炸後起火。(路透)

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

2022-04-14 10:08

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘
普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗

普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命