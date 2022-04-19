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普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗

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普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗

編譯張佑生／綜合報導
俄國軍車18日在烏克蘭馬立波附近俄方控制區的公路行駛。（美聯社）
俄國軍車18日在烏克蘭馬立波附近俄方控制區的公路行駛。（美聯社）

俄國將大部分戰力轉往烏克蘭東部，烏克蘭總統澤倫斯基宣稱東部的頓巴斯大戰已開打。頓巴斯盛產煤鋼，是烏克蘭傳統工業重鎮，也是俄國總統普亭宣布要「解放」的頭號目標。

英國廣播公司分析，在克里米亞八年前遭俄國併吞後，烏克蘭最精銳部隊已在烏東和俄國支持的分離勢力纏鬥八年。俄軍已在烏東製造重大人道危機，卻仍未完全掌控馬立波。澤倫斯基表示「寸土不讓」，俄軍新攻勢可能讓戰事延長。

普亭所指的頓巴斯包括盧甘斯克與頓內次克兩個東部大州，南起馬立波，一路到北方邊界。倫敦智庫「皇家三軍研究所」研究員克蘭尼伊凡斯表示，普亭一直認為烏東的俄語區更像俄羅斯，而非烏克蘭。防務專家穆茲卡則說，廣義的俄語區已不再親俄。他以馬立波為例，「親俄程度遠超過我的理解」，戰爭爆發後卻頑抗至今。

俄國宣稱已控制盧甘斯克93%的地區和頓內次克54%的地區，但是要平定整個東部仍有很長的路要走，鞏固與整頓這麼一大片地區更是重大挑戰。

俄國入侵前，烏克蘭東部約2/3地區由政府軍控制，1/3由俄國支持的分離勢力控制。開戰前，普亭已宣布承認盧甘斯克與頓內次克為獨立於烏克蘭之外的兩個共和國。假如俄國能征服這兩個州，下一步將是予以兼併，如同2014年在克里米亞舉辦毫無公信力的公投，結果是同意加入俄國。假如能在5月9日俄國慶祝戰勝納粹的紀念日前舉辦公投，對普亭更是加分。

烏克蘭軍方相信普亭的目標不僅是頓巴斯，而是從南部的刻松到克里米亞的北部和西部，這將使俄國建立起從南部邊境到克里米亞的陸路並控制克里米亞的供水。

俄軍迄今仍無法拿下烏克蘭第二大城哈爾科夫，但奪下戰略要鎮伊久姆，可藉由公路和鐵路讓部隊前往親俄勢力控制的烏克蘭東部。俄軍的下一個目標是2014年一度被親俄勢力拿下，後被政府軍收復的斯拉夫揚斯克。烏東南部城市克拉莫托斯克也是兵家必爭之地。

俄國 烏克蘭 普亭

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