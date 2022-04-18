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美德等5國共同宣布 5月12日舉行第二屆新冠峰會

記者張文馨／華盛頓報導
圖為去年9月22日舉行的全球COVID-19線上峰會，前副總統陳建仁（右）代表台灣，應邀出席美國總統拜登主持的「全球新冠肺炎高峰會」。圖／台外交部提供
圖為去年9月22日舉行的全球COVID-19線上峰會，前副總統陳建仁（右）代表台灣，應邀出席美國總統拜登主持的「全球新冠肺炎高峰會」。圖／台外交部提供

美國18日與貝里斯、德國、印尼和塞內加爾發布聯合聲明，宣布將在5月12日舉行第二屆的新冠線上峰會。

美國去年9月22日主辦首次峰會，呼籲與會者在公平取得疫苗；擴大檢測、療法和個人防護設備資源；建立公衛安全融資系統；以及追蹤進度等四項目標上，採取更積極作法。

去年廣邀180國及重要國際組織和非政府組織代表參與，台灣亦受邀出席，由前副總統陳建仁預錄影片，感謝美日等國贈台疫苗，並宣示台灣參與峰會4項目標的意願。

但新冠疫情持續至今年，Omicron等變種病毒肆虐，中國上海因疫情大規模封城。

白宮發布的聯合聲明表示，新型變種病毒的出現與傳播強調了亟需控制新冠疫情的全球策略，第二次峰會將建立在首次峰會所做的承諾與努力上，包含讓更多人接種疫苗；向高風險族群派發病毒檢測試劑與療法；擴大對醫護人員的保護；強化醫療研發、規模化並推動多元化的區域與本土製造；以及為預防流行病提供可持續的融資。

相較去年由美國總統拜登主辦峰會，今年的峰會將由美國、加勒比海共同體（CARICOM）主席貝里斯、七大工業國（G7）輪值主席德國、20國集團（G20）輪值主席印尼，與非洲聯盟主席塞內加爾共同主辦第二屆新冠峰會。

疫情 疫苗 變種病毒

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