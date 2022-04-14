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烏克蘭之於台灣 蘇利文：任何侵略都不可接受

葉倫籲中對烏克蘭別袖手旁觀 北京：不接受施壓脅迫

記者廖士鋒／即時報導
財政部長葉倫呼籲北京，不要對俄烏戰爭袖手旁觀，應發揮與俄國特殊關係來說服莫斯科結束戰事。中國外交部發言人趙立堅回應稱，不接受施壓跟脅迫。（美聯社）
財政部長葉倫呼籲北京，不要對俄烏戰爭袖手旁觀，應發揮與俄國特殊關係來說服莫斯科結束戰事。中國外交部發言人趙立堅回應稱，不接受施壓跟脅迫。（美聯社）

財政部長葉倫近日警告北京，若不採取行動協助結束俄烏戰爭，可能影響中國的國際地位，對此中國外交部發言人趙立堅回應，反對針對中方的無端指責和猜忌，更不接受任何施壓和脅迫。

據澎湃新聞報導，趙立堅14日在例行記者會上表示，中國在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正立場，「我們支持對話談判，積極向烏克蘭和其他受影響的國家提供人道主義援助，為緩和局勢，化解危機，重建和平付出大量努力」。

趙立堅並指出，處理國際關係不應有雙重標準，烏克蘭的主權安全應當得到維護，俄羅斯的合理安全關切同樣應該得到尊重，歐洲的和平穩定值得捍衛，其他國家的和平穩定同樣值得守護，「堅決反對任何對中方立場的歪曲和抹黑」。

趙立堅強調，中國在烏克蘭問題上發揮的是建設性作用，「我們主持的是公道，謀求的是和平，著眼的是長遠。中方的立場同大多數國家的立場和願望是一致的。反對針對中方的無端指責和猜忌，更不接受任何施壓和脅迫。時間終將證明中方的主張是站在歷史正確的一邊」。

此前，財長葉倫（Janet Yellen）4月13日在華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）發表的演說中指出，她「熱切」期盼北京會善用與俄國的「特殊關係」促成莫斯科結束衝突，並稱在戰爭問題上「袖手旁觀」的國家是沒有遠見的。

葉倫說，「我們呼籲對俄羅斯採取堅決行動，而中國如何回應，很可能會影響世界對於中國的態度及其擁抱進一步經濟融合的意願」。她還指，北京若不能在烏克蘭遭遇侵略時尊重主權與領土完整的原則，也不能期待國際社會尊重北京未來就這些原則提出的任何訴求。

烏克蘭 北京 趙立堅

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