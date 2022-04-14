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分析：烏戰凸顯俄已非美國同級對手 美更重視中國威脅

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分析：烏戰凸顯俄已非美國同級對手 美更重視中國威脅

編譯張佑生／即時報導
駐守在烏克蘭東部盧甘斯克省發電廠的俄國軍隊。（Getty Images）
駐守在烏克蘭東部盧甘斯克省發電廠的俄國軍隊。（Getty Images）

「美國之音」（VOA）14日報導，俄羅斯入侵烏克蘭迄今已經長達一個多月之久，但這一長期以來一直被認為是世界第二大軍事強權的超級大國在昔日加盟共和國的頑強抵抗面前屢遭重挫，凸顯其軍力此前可能被嚴重高估，顯然已經不再是美軍的同級對手。

戰爭爆發伊始，正值美國將戰略重心聚焦於亞太地區、迎接中國挑戰之時。政治觀察人士曾擔心，美國會被拖入一場與俄羅斯較量的歐洲安全危機之中，進而會分散了對中國的戰略關注。然而，自那時以來儘管烏克蘭戰事幾乎天天登上大小媒體的頭條新聞，但最近的一系列跡象顯示，隨著烏戰凸顯出俄軍之無能，美國不但沒有分散其對印太地區的注意力，反而更加將中國視為全球戰略的重中之重。

美國最近公佈的國防戰略報告以及幾位國防部高級官員的公開談話都顯示，俄羅斯已經不再被視為接近和美軍相匹敵的對手。

相對以前的國防戰略報告，美國國防部在最近的《2022年國防戰略》中更加強調了中國的威脅，聚焦中國的挑戰。報告雖然指出俄羅斯仍然構成嚴重的威脅，但將中國認定為美國“最重要的戰略競爭對手”。

這份五角大樓的頂級戰略指導在事實清單中闡述的四大任務中有三項明顯針對中國，「首要任務」的第一條就是「應對中國日益增長的多領域威脅」。

就在這份戰略報告提交給國會的同一天，白宮公佈了2023財年預算方案。在當天的新聞發布會上，國防部副部長、審計長兼首席財務官麥考德（Michael McCord）表示，「正如我們所看到的，俄羅斯仍然是一個嚴重的威脅，但中國及其雄心是我們的頭號挑戰」。

國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）在有關拜登政府2023財年預算案的記者會上說，俄羅斯對世界秩序構成嚴重威脅，其無端入侵烏克蘭就說明了這一點，但是她說，即使是面對俄羅斯的挑釁，「國防戰略也闡述了國防部將如何緊急採取行動，以維持和加強對中國作為我們最重要的戰略競爭對手和挑戰的威懾」。

此外，美國海軍負責預算的副助理部長、海軍少將岡布爾頓(John Gumbleton)最近也指出，俄羅斯不再被視為與美軍相差不多的軍事強國。岡布爾頓說：「現在，他們擁有核武器，這令人擔憂，但他們不是一個近乎匹敵的對手」。

俄羅斯 國防部 預算

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