我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約警封鎖布魯克林一路口 查到掛亞利桑納車牌U-haul

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

世界新聞網／即時報導
紐約市警方12日傍晚公布布魯克林地鐵槍殺案的凶嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。(紐約市警局)
紐約市警方12日傍晚公布布魯克林地鐵槍殺案的凶嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。(紐約市警局)

紐約市警方12日傍晚公布布魯克林地鐵槍殺案的兇嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。

布魯克林日落公園12日在不少華人搭乘的D、N、R途徑的36街站，上午8時30分左右發生恐怖槍擊案；一名身穿橙色建築工地背心的非洲裔男子在地鐵列車內釋放煙霧彈，接著開槍掃射乘客，至少有十人中彈，16人受傷。

根據社群媒體上的現場視頻和圖片，多名傷者為亞裔；目擊者也說，其中有華人。

根據1010wins newsroom消息，紐約市警察在布魯克林W4 street和Kings highway的交口封鎖交通，據了解警方在當地查到一輛掛有亞利桑納車牌的U-haul。此地距離12日早上紐約市地鐵N車槍擊案的案發地點約5哩。警方懷疑是嫌犯作案所用的載貨卡車U-Haul，炸彈移除小組正在檢查該車。據報導，該卡車懸掛亞利桑納州車牌，是在費城所租出。

紐約市官員表示，一名戴著防毒面具的槍手，今晨通勤尖峰時間在紐約市布魯克林區地鐵站一個車廂觸發煙霧彈後開火，造成16人受傷，10人中彈。這是紐約市交通系統的最新一起突發暴力事件。

目前犯嫌仍在逃，這起事件目前未朝恐怖攻擊的方向調查。

紐約市 地鐵站 布魯克林

上一則

紐約警封鎖布魯克林一路口 查到掛亞利桑納車牌U-haul

延伸閱讀

紐約警封鎖布魯克林路口 查獲掛亞利桑納車牌U-haul

紐約警封鎖布魯克林路口 查獲掛亞利桑納車牌U-haul
紐約警封鎖布魯克林一路口 查到掛亞利桑納車牌U-haul

紐約警封鎖布魯克林一路口 查到掛亞利桑納車牌U-haul
整點快訊／中國富豪逃稅罰18億 | 紐約槍案現場如煉獄

整點快訊／中國富豪逃稅罰18億 | 紐約槍案現場如煉獄
紐約地鐵槍案／工作人員讓乘客至安全車廂逃離現場 或槍手也跟著逃脫

紐約地鐵槍案／工作人員讓乘客至安全車廂逃離現場 或槍手也跟著逃脫

熱門新聞

房地產專家說，目前房市的榮景無法永遠持續，也許很快就會降溫。(美聯社)

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

2022-04-11 06:15

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

2022-04-11 06:13
眾院議長波洛西。（美聯社）

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

2022-04-07 12:40
圖為身於盧甘斯克的一名烏克蘭士兵。(美聯社)

俄軍集結 烏東大戰一觸即發

2022-04-10 15:56
法國極右政黨民族陣線的總統候選人瑪蘅‧雷朋民調逐漸上升。圖為她7日出席造勢活動。(路透)

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

2022-04-10 09:15
開發商瞄準退休的嬰兒潮世代，在各州開發退休社區，退休者不必老遠搬到佛州或亞利桑納州了。(美聯社)

退休想住哪？嬰兒潮養老 偏愛都市豪宅

2022-04-11 02:25

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕

將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕
上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？
布魯克林地鐵槍擊案 西維爾：未以恐襲為動機展開調查

布魯克林地鐵槍擊案 西維爾：未以恐襲為動機展開調查
光天化日又見砸車窗 布魯克林8大道十幾輛遭殃

光天化日又見砸車窗 布魯克林8大道十幾輛遭殃