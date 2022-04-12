紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
紐約市警方12日傍晚公布布魯克林地鐵槍殺案的兇嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。
布魯克林日落公園12日在不少華人搭乘的D、N、R途徑的36街站，上午8時30分左右發生恐怖槍擊案；一名身穿橙色建築工地背心的非洲裔男子在地鐵列車內釋放煙霧彈，接著開槍掃射乘客，至少有十人中彈，16人受傷。
根據社群媒體上的現場視頻和圖片，多名傷者為亞裔；目擊者也說，其中有華人。
根據1010wins newsroom消息，紐約市警察在布魯克林W4 street和Kings highway的交口封鎖交通，據了解警方在當地查到一輛掛有亞利桑納車牌的U-haul。此地距離12日早上紐約市地鐵N車槍擊案的案發地點約5哩。警方懷疑是嫌犯作案所用的載貨卡車U-Haul，炸彈移除小組正在檢查該車。據報導，該卡車懸掛亞利桑納州車牌，是在費城所租出。
紐約市官員表示，一名戴著防毒面具的槍手，今晨通勤尖峰時間在紐約市布魯克林區地鐵站一個車廂觸發煙霧彈後開火，造成16人受傷，10人中彈。這是紐約市交通系統的最新一起突發暴力事件。
目前犯嫌仍在逃，這起事件目前未朝恐怖攻擊的方向調查。
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