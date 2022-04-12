紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約市警方12日傍晚公布布魯克林地鐵槍殺案的凶嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。(紐約市警局)

紐約市 警方12日傍晚公布布魯克林 地鐵槍殺案的兇嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。

布魯克林日落公園12日在不少華人搭乘的D、N、R途徑的36街站，上午8時30分左右發生恐怖槍擊案；一名身穿橙色建築工地背心的非洲裔男子在地鐵列車內釋放煙霧彈，接著開槍掃射乘客，至少有十人中彈，16人受傷。

根據社群媒體上的現場視頻和圖片，多名傷者為亞裔；目擊者也說，其中有華人。

根據1010wins newsroom消息，紐約市警察在布魯克林W4 street和Kings highway的交口封鎖交通，據了解警方在當地查到一輛掛有亞利桑納車牌的U-haul。此地距離12日早上紐約市地鐵N車槍擊案的案發地點約5哩。警方懷疑是嫌犯作案所用的載貨卡車U-Haul，炸彈移除小組正在檢查該車。據報導，該卡車懸掛亞利桑納州車牌，是在費城所租出。

紐約市官員表示，一名戴著防毒面具的槍手，今晨通勤尖峰時間在紐約市布魯克林區地鐵站 一個車廂觸發煙霧彈後開火，造成16人受傷，10人中彈。這是紐約市交通系統的最新一起突發暴力事件。

目前犯嫌仍在逃，這起事件目前未朝恐怖攻擊的方向調查。