我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

法國總統大選首輪預測：馬克宏與雷朋進入決選

印太經濟架構 美擬5月啟動 台灣是否納入？

記者張加／台北報導
美國最快可能於5月啟動「印太經濟架構」。(美聯社)
美國最快可能於5月啟動「印太經濟架構」。(美聯社)

商務部官員日前指出，美國最快可能於5月啟動「印太經濟架構」；美國智庫學者指出，在俄羅斯入侵烏克蘭之際，美國堅定支持台灣加強經濟互動至為重要，但華府在經濟交往方面卻向台灣釋放模糊訊號，這令人遺憾，拜登政府應透過印太經濟架構與台灣更密切合作。

美國200名跨黨派聯邦眾議員上月30日聯名致函美國商務部長雷蒙多與貿易代表戴琪，籲請拜登政府支持台灣參與印太經濟架構。

美國商務部負責亞洲事務的副助理部長Pamela Phan近日在智庫活動說，希望下月能有可能啟動印太經濟架構。戴琪4月初訪問新加坡也說，預期美國很快會啟動印太經濟架構，但戴琪上月31日在參議院聽證會被問及是否邀請台灣參與時稱未決定參與方，還在討論中。

華府智庫「傳統基金會」近日刊登「經濟自由指標」研究經理金凡中（Anthony Kim）專文指出，戴琪在參議院聽證會上拒絕透露台灣是否會被邀請加入印太經濟戰略，這種模糊的反應引起參議員批評。金凡中指出，在俄羅斯持續入侵烏克蘭，美國支持台灣加強經濟互動至為重要，現在是採取行動的時候，透過美國的印太經濟架構與台灣更密切合作。

中經院台灣東協會研究中心主任徐遵慈受訪表示，東協國家似乎擔心拜登政府透過印太經濟架構「抗中」，若加入台灣，抗中意味更明顯，使得各國有些遲疑；另一方面，東南亞一些分析質疑該架構端不出牛肉，也不確定能否有效執行。

至於台灣參與可能性，徐遵慈認為尚難以評估，但她分析，多邊機制邀台灣，各國會有比較多考慮；雖然美台都認為台灣是不可忽視的理念相近夥伴，但有可能基於各種考量，現階段不邀台灣，等到下階段擴大參與方時再邀請。

路透日前引述知情人士說法，指雷蒙多曾在1場與參院財務委員會成員的閉門會議上表示，美國政府目前不考慮讓台灣參與該計畫；一些分析人士認為，台灣參與可能會讓區域國家在加入時猶豫不決，擔心激怒北京。

戴琪 拜登 商務部

上一則

俄軍集結 烏東大戰一觸即發

延伸閱讀

美印領袖11日舉行線上峰會 商討俄烏戰爭後果

美印領袖11日舉行線上峰會 商討俄烏戰爭後果
CNN爆料：小唐納曾密訊梅杜斯 發送「翻盤指引」

CNN爆料：小唐納曾密訊梅杜斯 發送「翻盤指引」
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
台灣關係法43周年 台外交部：台美關係持續提升

台灣關係法43周年 台外交部：台美關係持續提升

熱門新聞

眾院議長波洛西。（美聯社）

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

2022-04-07 12:40
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（Getty Images）

圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天

2022-04-03 18:08
德國前總理梅克爾(左)和法國前總統沙克吉(右)。(美聯社資料照)

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

2022-04-04 14:25
俄軍撤出基輔地區後，加強攻擊烏東城鎮。烏克蘭總統澤倫斯基7日呼籲北約國家支援更多武器以及對俄實行更嚴厲制裁。圖為烏軍走過被摧毀的俄軍坦克。(美聯社)

反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘

2022-04-07 21:46
俄處決大批烏克蘭平民，美已考慮加重制裁。（Getty Images）

俄處決大批烏克蘭平民 美已考慮加重制裁

2022-04-03 20:05
法國極右政黨民族陣線的總統候選人瑪蘅‧雷朋民調逐漸上升。圖為她7日出席造勢活動。(路透)

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

2022-04-10 09:15

超人氣

更多 >
華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役
影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時

影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時
這些台灣藝人都困在上海 他「一天只吃一餐」爆瘦13kg

這些台灣藝人都困在上海 他「一天只吃一餐」爆瘦13kg
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
Google地圖拍到活春宮 情侶野外交纏「座標」流傳

Google地圖拍到活春宮 情侶野外交纏「座標」流傳