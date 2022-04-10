印太經濟架構 美擬5月啟動 台灣是否納入？

美國最快可能於5月啟動「印太經濟架構」。(美聯社)

商務部 官員日前指出，美國最快可能於5月啟動「印太經濟架構」；美國智庫學者指出，在俄羅斯入侵烏克蘭之際，美國堅定支持台灣加強經濟互動至為重要，但華府在經濟交往方面卻向台灣釋放模糊訊號，這令人遺憾，拜登 政府應透過印太經濟架構與台灣更密切合作。

美國200名跨黨派聯邦眾議員上月30日聯名致函美國商務部長雷蒙多與貿易代表戴琪 ，籲請拜登政府支持台灣參與印太經濟架構。

美國商務部負責亞洲事務的副助理部長Pamela Phan近日在智庫活動說，希望下月能有可能啟動印太經濟架構。戴琪4月初訪問新加坡也說，預期美國很快會啟動印太經濟架構，但戴琪上月31日在參議院聽證會被問及是否邀請台灣參與時稱未決定參與方，還在討論中。

華府智庫「傳統基金會」近日刊登「經濟自由指標」研究經理金凡中（Anthony Kim）專文指出，戴琪在參議院聽證會上拒絕透露台灣是否會被邀請加入印太經濟戰略，這種模糊的反應引起參議員批評。金凡中指出，在俄羅斯持續入侵烏克蘭，美國支持台灣加強經濟互動至為重要，現在是採取行動的時候，透過美國的印太經濟架構與台灣更密切合作。

中經院台灣東協會研究中心主任徐遵慈受訪表示，東協國家似乎擔心拜登政府透過印太經濟架構「抗中」，若加入台灣，抗中意味更明顯，使得各國有些遲疑；另一方面，東南亞一些分析質疑該架構端不出牛肉，也不確定能否有效執行。

至於台灣參與可能性，徐遵慈認為尚難以評估，但她分析，多邊機制邀台灣，各國會有比較多考慮；雖然美台都認為台灣是不可忽視的理念相近夥伴，但有可能基於各種考量，現階段不邀台灣，等到下階段擴大參與方時再邀請。

路透日前引述知情人士說法，指雷蒙多曾在1場與參院財務委員會成員的閉門會議上表示，美國政府目前不考慮讓台灣參與該計畫；一些分析人士認為，台灣參與可能會讓區域國家在加入時猶豫不決，擔心激怒北京。