NBC：美國以不完整情資對付俄羅斯 只為取得先機

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）。 美聯社

國家廣播公司(NBC)6日報導，美國為了對抗俄羅斯 ，改變了過去小心謹慎的態度，就連不完整的情報資訊，也拿來與俄羅斯的資訊戰爭較勁。一名美國官員分析：「情資是否十拿九穩並非關鍵，重點在於搶在俄方之前讓消息曝光，尤其是趕在普亭還沒行動之前。」

舉例來說，美國官員日前表示，俄羅斯可能準備對烏克蘭 動用化學武器，消息傳出成為全球各地新聞焦點。拜登 總統在公開談話中也做出類似論述，但三名美國知情官員本周接受國家廣播公司訪問時說，其實並沒有證據顯示俄羅斯把化學武器帶到俄烏邊境，美國放出消息的目的是為了嚇阻俄羅斯。

報導指出，拜登政府在俄烏戰爭期間打破慣例，一次又一次將解密情資拿來對抗俄羅斯的資訊戰爭(information war)，即使美方掌握情資還不算完全可靠，拜登政府同樣派上用場，目的在於遏止俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)。

知情官員指出，白宮國家安全會議(National Security Council)統籌的情資發布，是過去不曾出現的手段，但拜登政府近來頻頻出手，訊息量也頗為可觀。官員說，情報單位為此特別撥出更多人力處理情資解密程序，處理過程中特別把消息來源刪除，避免情報來源的身份與管道因此曝光。

政治觀察家普遍認為，拜登政府手法大膽，但到目前為成效頗佳，不過背後潛藏風險。

曾獲普立茲獎的資深記者魏納(Tim Weiner)指出，拜登政府對於各種情資的消息發布，是從古巴飛彈危機以來的美國政府當中，將國家權力運用最為嫻熟的，對克里姆林宮造成一定的嚇阻效果，也破解了俄羅斯以不實訊息當成武器的戰術。

俄軍攻打烏克蘭之前，拜登政府就對媒體放出各種情資掌握消息，說明普亭對烏克蘭的侵略計畫。國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)本周稍早在白宮記者會上表示，美國官員研判俄軍退出烏克蘭首都基輔附近並非撤軍，只是重新部署的戰術安排，代表著接下來俄軍將對烏克蘭東部、南部展開更加猛烈的攻擊。

報導指出，一名西方政府官員指出，拜登政府以「先發制人」手段發布情資，打亂了克里姆林宮的戰事布局，讓俄軍行動面臨困難，莫斯科方便不僅文宣戰遭遇挫折，俄羅斯企圖在國際舞台主導有關俄烏戰爭發展的話語權，也因此受到阻撓。