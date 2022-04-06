戴琪：美國很快會啟動印太經濟架構

美國貿易代表戴琪。（路透）

美國貿易代表戴琪 近日接受新加坡 媒體專訪時表示，預期美國「很快」會正式啟動印太經濟架構；全球經濟面臨許多突如其來的問題，有很多可以彼此合作的潛在機會。

戴琪（Katherine Tai）4日抵星訪問，期間分別拜會新加坡總理李顯龍、貿工部長顏金勇、交通部長易華仁（S Iswaran）、人力部長陳詩龍、永續發展與環境部長傅海燕等人，討論兩國貿易關係及美國推動的印太經濟架構等議題。她預計今天搭機返美。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，戴琪結束行程前接受專訪時表示，預期美國「很快」會正式啟動印太經濟架構。全球面臨的挑戰越來越複雜，啟動這項架構「對我們來說，非常重要」。

戴琪指出，目前有許多潛在機會，「我們可以和彼此合作」，在全球經濟面臨許多突如其來的問題之際，「有建設性地參與」。

印太經濟架構共有4大支柱，她說，包括基礎建設、供應鏈 及貿易。貿易方面將藉由美國與區域內強健經濟體的往來，聚焦提倡韌性、永續性、包容性及競爭力。

戴琪表示，在這項架構下，預期將有許多活動、經濟合作，共同努力解決目前面臨的問題，包括俄烏戰事打亂供應鏈、綠色經濟轉型及促進疫下經濟復甦等。

雖然美國目前無意重返「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），但積極推動印太經濟架構，盼藉此強化與此區域的經濟關係。

CPTPP前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），美國在2017年、前總統川普執政時期退出TPP後，以日本為首的11國將此協定改組為CPTPP。中國及台灣於去年9月相繼申請加入。

戴琪表示，美國基於對區域的承諾以及對21世紀貿易政策的願景，因而推動印太經濟架構，期待與區域內夥伴進一步合作。

此外，被問及如何形容當前美國與中國的關係，戴琪表示，「很複雜」。在處理美中貿易關係上，她認為，最重要的是「重新調整」雙邊貿易關係，使其更加公平、更平衡，且更具戰略性、更有韌性。

她坦言：「目前我們要做的事情很多，不僅是雙邊管道，還包括美國與其他夥伴合作，追求這些目標。」

印太經濟架構是美國拜登政府「印太戰略」關鍵的一部分。根據白宮2月公布的印太戰略文件，這項架構目的是推廣高標準貿易行為、管理數位經濟、改善供應鏈韌性與安全、推動透明及高標準基礎建設投資及打造數位連結，將加強美國與印太的經濟連結，並對區域共享機會做出貢獻。