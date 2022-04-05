日外長訪波蘭 返程載回20名烏克蘭避難民眾 作法罕見

日本外務大臣林芳正日前出訪波蘭，回程時讓20名有意到日本避難的烏克蘭民眾同機，今天上午飛機降落東京羽田機場。

日本 外務大臣林芳正日前出訪波蘭，回程時讓20名有意到日本避難的烏克蘭 民眾同機，今天上午飛機降落東京羽田機場。專家表示，日本政府這次作法相當罕見。

20名烏克蘭民眾 年齡從6歲到66歲

日本放送協會（NHK）、富士新聞網報導，搭載20名烏克蘭避難民眾的日本政府專機，已在當地時間今天上午11時30分過後降落羽田機場。這20人包括15名女性及5名男性，年齡從6歲到66歲。

影片來源：YouTube AP

日本國際非政府組織（NGO）「難民援助會」會長、相當熟悉人道援助的立教大學教授長有紀枝說，在此之前，日本政府並未積極接納各地衝突中逃離的人，「這次使用政府專機載人，甚至針對到給予生活協助進行檢討，可說非常罕見」。

專機落地後，日本厚生勞動省檢疫官進入機艙內採集篩檢 檢體，在約一小時結果出爐前，所有人都待在機艙內等待；如果呈現COVID-19陽性，將被送往隔離設施。

若篩檢陰性將在住宿設施隔離3天再度篩檢；他們入境日本可停留90天，之後如果還想待在日本，原則上日本政府將給予「特定活動」資格，給予一年居留期。

20人屬「避難民眾」非「難民」

日本將這20名烏克蘭民眾視為「避難民眾」，從人道角度上同意在日本居留，但「避難民眾」這種用語，跟基於國際條約的「難民」不同，在法律上並無相關規定。

如果是根據國際條約的「難民」，指的是因人種、宗教或政治意見等理由，留在該國有受迫害之虞的民眾，由本人提出申請，再經日本法務大臣認定是否符合條件。

不過，根據非營利組織（NPO）「難民協助協會」表示，以2020年數據來看，德國的難民認定率為41.7%、加拿大是55.2%、法國是14.6%，但日本是0.5%。日本境內協助難民的團體等都批評，相較歐美，日本認定難民的標準太過嚴苛。

對如何因應烏克蘭避難民眾若提出難民申請，日本政府表示，會在審查申請內容做出適當認定；就算無法認定為難民，如果有人道考量必要，也會同意日本居留。

根據統計，截至4月2日止，已有393名烏克蘭避難民眾以依親方式抵達日本，而這次搭乘日本政府專機的20人，可能有部分在日本全無親友。日本政府相關人士說，必須要有企業、大學或地方政府的協助。

在日本政府設置的相關諮詢窗口，至今已接獲來自企業、大學及地方政府等提出逾600件申請案；為提供這些避難民眾居住處所及生活費用等，也委託具相當經驗的「亞洲福祉教育基金會難民事業本部」。

日本政府在跟事業本部合作的同時，正加速建立一套能持續提供協助的體制，包括幫助避難民眾在日本境內找工作、學日語，甚至是買車票等。

應對潛在台海恐衝 日本藉機練兵人道收容

這次搭乘政府專機赴日的20人，以人數來說並不算多，日本政府高層官員坦言沒有那麼多的人有意願到日本，「對歐洲人來說，日本是歐亞大陸的角落，當家人或親人發生事情想趕回去時，應該想待在近一點的地方」。

某位自民黨議員說，除非有親人，應該沒有避難民眾會特別想跑到距離遙遠的日本；另一名相關人士也說，大多數烏克蘭避難民眾，都想待在距離較近的歐洲生活，從日本政府角度來看，這次能帶回20人已不算少。

即使有地理上的限制，談到日本還是急著建立一個收容避難民眾體制的原因，日本政府幹部說「讓外界看到日本政府提供不亞於歐美國家協助的態度很重要」。

執政黨相關人士說，這次接受避難民眾的行動不容失敗，「一旦台灣發生事態，日本必須預先設想將像現在的波蘭一樣，成為最可能收容避難民眾的國家」，也因此，「烏克蘭危機對日本來說絕非可以隔岸觀火」。